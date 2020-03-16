Malta’dan karantina kararı

Konuyla ilgili konuşan Malta Başbakanı Dr. Robert Abela, bu süreçte gezginlerin ülkeye giriş yapmalarının karantina altında kalmayı kabul ettikleri anlamına geldiğini ve bu karar kapsamında da 14 gün boyunca kalmayı seçtikleri konaklama birimlerinden (otel, cruise, hostel vs.) ayrılmamaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca Malta'ya henüz giriş yapan ya da 14 günden az kalan ziyaretçiler hakkında alınan tedbirleri de açıklayan Abela bu kişilerin herhangi bir corona semptomu geliştirmemeleri durumunda ülkeden ayrılmakta serbest olduklarını da sözlerine ekledi. Açıklamalarına okula gitmeyen çocuklarla ilgili ricasıyla devam eden Başbakan ebeveynlerden çocuklarının sağlığı için onları bu dönemde çocuk parkı gibi toplu oyun alanlarından uzak tutmalarını rica etti.

Bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacak bu kararları ihlal edenlere her ihlal için 1.000 Euro'luk para cezasının uygulanacak olması da ülkede corona virüsü kapsamında alınan kararlardan bir diğeri oldu.

Tün dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün yayılım alanını genişleten corona virüsü ile ilgili alınan önlemler anlatılırken konuşan Sağlık Bakanı Fearne ise insanların özellikle taksi şoförlerinin ve toplu taşımayla seyahat eden insanların yurt dışından gelen kişilerden virüs kapma noktasında endişeli olduklarını ve Malta’nın da alınan tüm önlemler neticesinde bu endişeyi minimize etmeyi hedeflediğini söyledi.

MALTA’DA ALINAN DİĞER CORONA ÖNLEMLERİ

- Artık otobüslerde ayakta duran yolculara izin yok. Yani otobüsteki koltuklar dolduğunda şoförler yeni yolcu alamayacaklar.

- Gozo Kanalı’nda gezintiye çıkmak isteyenler tekneye binmeden önce sağlık taramasından geçecekler.

- Havaalanına ya da deniz limanına gelen ve hastalıkla ilgili semptomların görüldüğü kişiler derhal izole edilecekler.

- Panikle hızlı tüketime izin verilmeyecek. Yani vatandaşın yaptığı alışveriş miktarının her zamanki kadar olmasına dikkat edilecek.

- Halkın hastanelere doluşmasını önlemek için bazı konsültasyon testleri internet aracılığıyla yapılacak.

İNGİLTERE İLE İLGİLİ KARARLAR

Malta Hükümeti tarafından alınan ve özellikle İngiliz vatandaşlarını ilgilendiren karar uyarınca Malta Turizm Otoritesi İngiltere'nin yakında Malta'yı ziyaret etmeyi planlayan kişilerle ilgili ülkedeki ticari ortaklarından bilgi, tavsiye ve rehberlik beklediği belirtildi. Konu kapsamında Malta Turizm Otoritesi İngiltere ile iletişim kurmak isteyen ticari ortaklar +44 (0) 20 8877 6991 numaralı telefonu arayabilir ya da Natalie.swinburne@visitmalta.com adresine mail atabilir.

MALTA HÜKÜMETİNDEN CORONA ŞÜPHELİLERİNE YARDIM

Yapılan açıklamada Malta Hükümeti'nin söz konusu Corona olduğunda vatandaşlara yardım etmek için her zaman hazır olduğunun da altı çizildi.

Adada karantina altında kalan kişiler +356 21 411 411 numarası aracılığıyla hükümetin sağladığı yemek yardımından yararlanabilir.

HERHANGİ BİR SEMPTOM YAŞAYANLAR MUTLAKA BİLDİRMELİ

Malta Hükümeti herhangi bir öksürük, ateş ya da nefes alma zorluğu yaşayanların vakit kaybetmeden mutlaka Covid-19 Helpline 111 numaralı hattan ve covid19health@gov.mt mail adresinden iletişim kurmaları gerektiğini duyurdu.

Tüm bu kararların açık tarihli olarak alındığını ifade eden Malta Hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nün rehberliği ve ilgili ülkelerin durumlarındaki gelişmelere uygun olarak kararını güncelleyecek.

COVID-19 ile ilgili en yeni ve en güncel bilgileri aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz: www.covid19health.gov.mt