Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi
Malezya Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mustafa'nın başkent Kuala Lumpur'dan Kota Bharu kentine yaptığı gezi sırasında koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine dün test yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan Mustafa'nın şehirdeki hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçen yıl Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri de Kovid-19'a yakalanmıştı.
Bakan Zulkifli'nin hastalığının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin ve bazı kabine üyeleri, 14 günlük ev karantinası uygulamıştı.
Toplam 133 bin 559 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 542 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde 26 bin 185 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.
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