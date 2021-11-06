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Maldivler için felaket senaryosu: 2050'de sular altında kalacak

#Küresel Isınma#İklim Değişikliği#Maldivler
Maldivler için felaket senaryosu: 2050de sular altında kalacak

Bilim insanları, küresel ısınma sonucu deniz seviyesinin yükselmesiyle, Maldivler’in yüzde 80’inin 2050’ye kadar sular altında kalacağı uyarısında bulundu.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) yürüttüğü araştırma, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin, Hint Okyanusu’nda 1192 ada üzerine kurulu Maldivler’i doğrudan tehdit ettiğini gösterdi. Araştırma, mevcut küresel ısınma oranları ile Maldivler’in yüzde 80’inin 2050’ye kadar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

BİRER BİRER BATIYOR

Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) yaptığı konuşmada, adaların birer birer sular altında kaldığını belirterek, “Bu gidişatı tersine çevirmezsek, Maldivler bu yüzyılın sonuna kadar yok olacak” değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği ile mücadelenin önemli isimlerinden ve ülkenin eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, adaların yüzde 90’ında erozyon meydana geldiğini ve yüzde 97’sinin tatlı yeraltı su kaynaklarından yoksun olduğunu söyledi. Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ise duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Yüzyılın sonuna doğru olacağını düşündüğümüz şeyleri, şu an yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Küresel Isınma#İklim Değişikliği#Maldivler

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