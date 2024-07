Mahallede çıkan isyan büyüdü... İngiltere sokakları savaş alanına döndü: Göstericiler otobüsü ateşe verdi, polis aracını devirdi!

İngiltere dün akşamdan beri devam eden protestolarda Leeds kenti tam anlamıyla savaş alanına dönü.

SOSYAL HİZMETLERİN BİR EVDEN ÇOCUKLARI ALMASIYLA BAŞLAYAN OLAYLAR BÜYÜDÜ

Şehrin Harehills bölgesinde sosyal hizmetlerin göçmen bir ailenin 4 çocuğunu birden evlerinden zorla almasının ardından başlayan şiddet olayları önce mahalleye sonra da şehir merkezine yayıldı.

Çok sayıda polis bölgeye yönlendirilirken olaylar zorlukla kontrol altına alınabildi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı protestolardan fotoğraf ve videolar paylaşarak ortaya çıkan kaosu belgelerken göstericiler olaylara müdahale için gelen bir polis aracını devirdi.

GÖSTERİCİLER OTOBÜS YAKTI!

Bir grup gösterici ise çift katlı bir otobüsü ateşe verip yaktı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, olaylar sosyal hizmetlerin akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine başladı.

Görgü tanıkları olayların başlamasına neden olan olayı anlatırken ailenin çocuklarından birinin birkaç gün önce yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Sosyal hizmetler çocuğun yaralanmasına kardeşinin yol açtığını öğrenince ailenin evine gelerek diğer üç çocuğu da aileden zorla aldılar.

Just watched people setting a bus on fire in Leeds on Tiktok live pic.twitter.com/Kscmc6oRDF