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Mahallede çıkan isyan büyüdü... İngiltere sokakları savaş alanına döndü: Göstericiler otobüsü ateşe verdi, polis aracını devirdi!

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#İngiltere#Leeds#Protesto
Mahallede çıkan isyan büyüdü... İngiltere sokakları savaş alanına döndü: Göstericiler otobüsü ateşe verdi, polis aracını devirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 11:12

İngiltere’de tek bir mahallede başlayan olaylar giderek yayılarak tüm kente yayıldı. Sokaklara dökülen protestocular araçlara saldırıp olayların büyümesine yol açtı.

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İngiltere dün akşamdan beri devam eden protestolarda Leeds kenti tam anlamıyla savaş alanına dönü.

SOSYAL HİZMETLERİN BİR EVDEN ÇOCUKLARI ALMASIYLA BAŞLAYAN OLAYLAR BÜYÜDÜ

Şehrin Harehills bölgesinde sosyal hizmetlerin göçmen bir ailenin 4 çocuğunu birden evlerinden zorla almasının ardından başlayan şiddet olayları önce mahalleye sonra da şehir merkezine yayıldı.

Çok sayıda polis bölgeye yönlendirilirken olaylar zorlukla kontrol altına alınabildi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı protestolardan fotoğraf ve videolar paylaşarak ortaya çıkan kaosu belgelerken göstericiler olaylara müdahale için gelen bir polis aracını devirdi.

Mahallede çıkan isyan büyüdü... İngiltere sokakları savaş alanına döndü: Göstericiler otobüsü ateşe verdi, polis aracını devirdi

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GÖSTERİCİLER OTOBÜS YAKTI!

Bir grup gösterici ise çift katlı bir otobüsü ateşe verip yaktı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, olaylar sosyal hizmetlerin akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine başladı.

Görgü tanıkları olayların başlamasına neden olan olayı anlatırken ailenin çocuklarından birinin birkaç gün önce yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Mahallede çıkan isyan büyüdü... İngiltere sokakları savaş alanına döndü: Göstericiler otobüsü ateşe verdi, polis aracını devirdi

Sosyal hizmetler çocuğun yaralanmasına kardeşinin yol açtığını öğrenince ailenin evine gelerek diğer üç çocuğu da aileden zorla aldılar.

POLİS ARABASINA SALDIRDILAR

Olayların büyümesiyle birlikte göstericiler 2 katlı bir otobüsü ateşe verdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otobüs yakanların arasında çocukların da olduğu görüldü.

Protestocular bir polis aracına da taş, sopa ve scooter fırlatarak zarar verdiler sonra da arabayı ters çevirdiler.

Polis bölgedeki tüm yolları kapatırken gösteriler birçok yerde yangına yol açtı. Güvenlik güçleri ve bölge halkının ortak çalışmasıyla yangınlar kimse yara almadan söndürüldü.

Mahallede çıkan isyan büyüdü... İngiltere sokakları savaş alanına döndü: Göstericiler otobüsü ateşe verdi, polis aracını devirdi

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İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper “Bu gece Leeds'te şok edici olaylar ve polis araçları ile toplu taşıma araçlarına yönelik saldırılar karşısında dehşete düştüm. Bu tür düzensizliğin toplumumuzda yeri yoktur” şeklinde bir açıklama yaptı.

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#İngiltere#Leeds#Protesto

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