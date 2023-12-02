Mahalle mahalle İmha planı... Ateşkes bozuldu İsrail yine saldırdı

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İsrail, Hamas’ın topraklarına ateş açtığı iddiasıyla Gazze Şeridi’nde bir haftadır devam eden “insani aranın” bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. İsrail savaş uçakları Gazze semalarında yeniden görüldü. Bölgenin kuzey ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başlarken Hamas, Gazze sınırındaki İsrail kentlerine roket saldırılarında bulundu. Filistinli yetkililer, ateşkesin sona ermesinden sonraki saldırılarda 178 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail harita yayınlayarak bundan böyle vurulacak parselin önceden haber verileceğini ilan etti.

OPERASYON GÜNEYDE

Ateşkesin bitmesiyle İsrail ordusu daha önce hedef olarak açıkladığı güneydeki operasyonunu başlatmış oldu. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan sivilleri güneye göçe zorlayan ordu, şimdi de güneyde sıkışıp kalan Filistinlileri hedef alıyor. Haftalar süren bombardımanlarda binlerce sivil can kayıpları sebebiyle baskı altında kalan İsrail ordusu, bu kez “sivil kayıplarını önleme amacıyla mahalle mahalle imha haritası” yayınladı.

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‘SPESİFİK TAHLİYE’

İsrail ordusunun “siviller ile teröristler arasında ayrım yapmak için büyük çaba harcadığını” iddia ederek “kontrollü ve spesifik tahliye” amacıyla yayınladığı harita Gazze Şeridi’ni yüzlerce küçük bölgeye ayırıyor. Arapça olarak hazırlanan harita, mevcut ve gelecekteki çatışma bölgelerini göstererek Filistinlilerin buralardan tahliyesini öngörüyor. Ayrıca sivillerden ordudan yapılacak duyuruları takip etmeleri isteniyor.

UYARI BROŞÜRLERİ

İsrail uçakları, güneydeki Han Yunus’un bazı bölgelerinin tahliyelerini emreden ve “Uyarıldınız” yazan broşürler atarken haritada gösterilen potansiyel çatışma bölgeleri güneydeki Mısır sınırına kadar dayanıyor. Neredeyse iki aydır süren savaşta kuzeyden göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli güneye yığılmış durumda. Saldırılardan kaçacak yeri kalmayan Gazzelilerin, nihai olarak başta Mısır olmak üzere komşu ülkelere göçe zorlanmak istendiği yorumları yapılıyor.

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MISIR SINIRINA YIĞILABİLİRLER

Birleşmiş Milletler’in Filistin’e yardım kuruluşu UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki saldırılarının 900 bini BM binalarında barınan 1 milyon mültecinin sınırı aşarak Mısır’a geçmeye çalışmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. “Bombardıman ve kuşatmanın etkisi insanları şimdiden güneye itti, eğer çatışmalar olursa daha da güneye ve sınırın ötesine kaçma olasılıkları artacaktır” diyen Lazzarini, “Nüfusun tamamen bölgenin yarısında yoğunlaşması söz konusu, sadece su eksikliği nedeniyle bile bölge böyle bir nüfusu kaldıramaz” şeklinde konuştu. Mısırlı yetkililer, daha önce Gazze’den mülteci akınına izin vermeyeceğini ve sınırlarını kapalı tutacağını açıklamıştı. Komşu ülkeler, Gazze’yi insansızlaştırarak İsrail’in eline geçirmesinden endişe ediyor.

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MSF: GAZZE’NİN HİÇBİR YERİ GÜVENLİ DEĞİL

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail’e Filistinlilerin Gazze’nin güneyine gitmeleri için verilen tahliye emrini iptal etmesi çağrısı yaptı. MSF Direktörü Avril Beniot, “Sivillere güneye gitmeleri emrediliyor ancak bombalamalar ve devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze’nin hiçbir yeri güvenli değil” ifadesini kullandı. “İsrail güçlerine tahliye emrini derhal iptal etme çağrısında bulunuyoruz” diyen Beniot, “Tüm tarafları sivilleri ve hayati altyapıyı korumaya çağırıyoruz. Artık kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

NYT: İSRAİL’İN HAMAS’IN PLANINDAN HABERİ VARDI

ABD’li New York Times gazetesi, İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim saldırısından bir yıldan uzun bir süredir haberinin olduğunu iddia etti. 40 sayfalık ‘Eriha Duvarı’ adının verildiği istihbarat dosyasına dayandırılan haberde, 7 Ekim saldırısında gerçekleşen eylemlerin maddeler halinde dosyada yazdığı belirtildi. İsrailli yetkililerin, gelen istihbaratı incelediği ancak planın hayata geçirilmesinin çok zor olduğuna inanarak gerçekçi bulmadığı aktarıldı.

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New York Times’ın incelediği ‘Eriha Duvarı’ dosyasında tarih belirtilmese de Gazze Şeridi çevresindeki tahkimatları yıkmak, İsrail’e ait yerleşim yerlerini ele geçirmek ve civardaki askeri üsleri işgal etmek gibi 7 Ekim’de gerçekleştirilen birçok eylemin bulunduğunun altı çizildi. İsrailli yöneticilerin ise istihbarat birimlerinden gelen bu uyarıları kaale almadığı belirtildi.

ABD’DEN YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE VİZE YASAĞI

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan yasadışı yerleşimci terörüne karşı Filistinlilerin korunması konusunda İsrail hükümetini kamuoyu önünde birçok defa uyaran ABD’den bu bağlamda diplomatik bir adım geldi. İsrail medyasına konuşan ABD’li yetkililere göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken önceki gün gerçekleştirdiği İsrail ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılara katılan İsraillilere vize kısıtlaması uygulayacaklarını açıkladı. Blinken, bu kişilerin kimler olduğunu ve toplam kaç İsrail vatandaşının bu yaptırıma uğrayacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Yetkililer, ABD’nin Tel Aviv yönetiminden saldırılara karışan yerleşimcileri yargılamasını istediğini ancak bu İsrail’in buna yanaşmaması sonucu söz konusu kararın alındığını belirtti.