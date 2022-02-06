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Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda 6 kişi öldü

#Madagaskar#Batsirai Kasırgası#Rüzgar

Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 48 bin kişi ise yerinden oldu.

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Madagaskar’ı Ana tropikal fırtınasının ardından iki haftadan kısa bir süre içinde dün Batsirai Kasırgası vurmuştu. Ülkenin doğu kıyısında bulunan ve başkent Antananarivo'nun 530 kilometre güneydoğusundaki Mananjary’de karaya çıkan kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, kasırganın şu ana kadar yaklaşık 48 bin kişiyi yerinden ettiğini ifade etti. Kasırga nedeniyle onlarca ev yıkılırken, bir çok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

KASIRGANIN ŞİDDETİ AZALDI

Yetkililer, kasırganın karaya çıkmasının ardından güç kaybettiğini aktardı. Kasırganın rüzgar hızının ortalama saatte 80 kilometreye kadar düştüğü belirtilerek, kasırganın dün karaya çıktığı sırada kaydedilen en yüksek rüzgar hızının ise saatte 235 kilometreden 110 kilometreye kadar düştüğünü açıklandı.

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BATSİRAİ BATIYA İLERLİYOR

Batsirai’nin batıya doğru saatte 19 kilometre hızla ilerlediğini ifade eden yetkililer, kasırganın neden olduğu şiddetli yağışların sele neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Batsirai'nin Madagaskar ile Mozambik arasında yer alan Mozambik Kanalı’nda etkili olması bekleniyor.

Ülkenin afet yönetim ajansından Faly Aritiana Fabien basına verdiği demeçte, kasırgadan etkilenenler için barınma yerleri, yiyecek ve tıbbi bakımın hazır olduğunu aktararak, arama-kurtarma çalışmalarına yönelik planlarının da yürürlükte olduğunu açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi de vuran Ana tropikal fırtınasında Madagaskar’da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Madagaskar#Batsirai Kasırgası#Rüzgar

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