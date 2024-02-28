Macron’un sözleri Avrupa’yı karıştırdı: Ukrayna’ya gerekirse asker göndeririz

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerekmesi halinde Batılı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi ihtimalinin gözardı edilemeyeceğini söyledi. Macron önceki gün başkent Paris’te düzenlenen Ukrayna’ya Destek Konferansı sonrasında, “Bu aşamada Ukrayna’ya asker gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak hiçbir şey göz ardı edilmemeli. Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu. Macron, Avrupa’nın Ukrayna’da savaşmak için ABD’ye bağlı olmaması gerektiğini de belirtti. Macron’dan sonra Başbakan Gabriel Attal da Rusya’nın Ukrayna’da zafer kazanmaması için Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğini reddetmediklerini söyledi. Elysee Sarayı’nda düzenlenen konferansa Avrupa’dan 17 devlet veya hükümet başkanı katıldı. ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç temsilci gönderdi.

Haberin Devamı

KREMLİN: ÇATIŞMA KAÇINILMAZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu açıklamalara karşılık olarak, NATO’nun Avrupalı üyelerinin Ukrayna’da savaşmak üzere asker göndermesi halinde, bunun Rusya ile NATO arasında bir çatışmayı kaçınılmaz hale getireceği uyarısında bulundu. Diğer yandan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Paris’teki konferansa katılmadan önce yaptığı açıklamada isim vermeden, bazı Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtmiş, bunun Rusya ile gerilimi tehlikeli bir şekilde tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

BATI’DAN DESTEK BULAMADI

Öte yandan Macron’un sözleri Batı’dan pek destek bulamadı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’ya asker yollama planı olmadığını açıkladı.

İngiltere’nin Ukrayna ordusuna destek için ülkede az miktarda personeli bulunduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, daha geniş bir konuşlandırmanın planlanmadığını belirtti. Polonya ve Almanya’dan da Macron’un sözlerini reddeden açıklamalar geldi.

ÜÇÜNCÜ YILINDA

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu işgaliyle başlayan savaşta üçüncü yıla girilirken özellikle ABD’nin silah desteğini iç siyasi hesaplaşmalar yüzünden kesmek zorunda kalması Kiev’in mühimmat sıkıntısı yaşamasına neden oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, iki yıldır süren savaşta 31 bin asker kaybettiklerini açıklamıştı.