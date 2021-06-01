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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Macron'dan skandal Azerbaycan açıklaması

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Macron'dan skandal Azerbaycan açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor' ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı.Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

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Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

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Son dakika... Azerbaycan askerleri ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı

Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğu aktardı.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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