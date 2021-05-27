Son dakika... Azerbaycan askerleri ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerini esir aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusuna bağlı bir keşif ve sabotaj timinin 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçmeye çalıştığı bildirildi.

Grubun, Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yoluna mayın döşediğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 6 Ermenistan askerinin kuşatılarak esir alındığı aktarıldı.

Açıklamada, aynı yönde sabah saatlerinde Ermenistan askerlerinin tanklar da dahil birkaç askeri araçla bölgede toplandıklarının belirlendiği, Azerbaycan askerlerinin aldığı tedbirler neticesinde onların hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugün esir alınan Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında mayın döşemesini "terör ve sabotaj eylemi" olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusuna bağlı keşif ve sabotaj timlerinin 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde sınırı geçerek Azerbaycan ordusunun kullandığı ikmal yollarına mayın döşedikleri, bu gruplardan 6 askerin Azerbaycan askerlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.

Ermenistan'ın bir süredir iki ülkenin sınır bölgelerinde kasıtlı olarak gerilimi artırma politikası izlediği belirtilen açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin keşif gruplarının Azerbaycan topraklarına girmesi ve bölgeyi mayınlama ve sabotaj girişimleri terör ve sabotaj eylemleri olarak değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.

Ermenistan askerinin döşedikleri mayınların Azerbaycanlı asker ve sivillerin hayatları için ciddi tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin müzakereler yoluyla çözümünü desteklemektedir. Azerbaycan'ın sınırlarını ihlal etme girişimleri kabul edilemez. Ermenistan, iki ülke sınırındaki gerginliği artırmaya yönelik eylemlerden kaçınmalı ve komşu devletin sınırlarına saygı göstermelidir."

ERMENİSTAN DOĞRULADI

Ermenistan'dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.

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