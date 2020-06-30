Macron’a sandık şoku

Son dönemde iç ve dış politikada ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan Fransa’da ilk turu koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemlerin gölgesinde geçen yerel seçimlerin ikinci turunda çevreciler önemli çıkış yakaladı. Seçimlerde iki Türk kökenli aday da belediye başkanı seçilmeyi başardı. Seçimlerin ilk turu 15 Mart’ta yapılmıştı. 22 Mart’ta yapılması planlanan ikinci tur salgını nedeniyle 28 Haziran’a ertelenmişti.

KATILIM DÜŞÜK KALDI

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014’teki yerel seçimlerde yüzde 37.87 olarak gerçekleşmişti. Katılım oranının katılımcı demokrasi açısından tehlike sinyalleri verdiği seçimlerde Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hiçbir büyük şehirde belediye başkanı çıkaramazken Strasbourg ya da Bordeaux gibi şehirlerde destek olduğu adaylar da kaybetti. Sandıktan çıkan tablo son dönemde Türkiye’ye karşı izlediği agresif politikayla da dikkat çeken Macron açısından göreve geldiğinden bu yana en önemli darbelerden biri olarak değerlendiriliyor. Kurulmasından dört yıl sonra ülke genelinde kök salmayı başaramadığı görülen LREM’in performansı 2022’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron’un şansının olup olmadığı tartışmalarını da alevlendirmiş durumda.

YEŞİL DALGA OLUŞTU

Yeşiller Partisi’nin (EELV) ikinci turda yarattığı dalga önümüzdeki dönemde Fransız siyaseti açısından önemli sinyaller içeriyor. Fransız Ulusal Meclisi’nde üyesi bulunmayan EELV, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana merkez sağın kalesi konumundaki Bordeaux ve Macron açısından önemli merkezlerden biri olan Lyon’un yanı sıra çok sayıda şehirde kazandı. EELV böylece, Paris başta olmak üzere bazı şehirlerde de zafere katkıda bulunarak Macron’a karşı önemli bir muhalefet unsuru haline geldi.

BAŞKENT HIDALGO’DA

Seçimlerin önemli gelişmelerinden biri de başkent Paris’te yaşandı. 2014’te Paris’in ilk kadın belediye başkanı olan Anne Hidalgo, yüzde 49’la koltuğunu açık ara farkla korumayı başardı. Macron’un adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ise herhangi bir varlık gösteremeyerek oyların sadece yüzde 13’ünü alabildi. Yerel seçimlerdeki en dikkat çeken adaylardan biri de Başbakan Edouard Philippe oldu. Philippe ülkenin kuzeyindeki Le Havre’dan katıldığı seçimlerden yüzde 59 oy oranıyla ezici bir zaferle çıktı. Bu başarıya rağmen Philippe’in Le Havre Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık görevi arasında bir tercih yapması gerekiyor.

KADINLAR ATAKTA

Fransa’nın en büyük on şehrinden beşinde kadın belediye başkanları görev yapacak. Şu ana kadar hiç kadın belediye başkanı tarafından yönetilmeyen Besançon, Biarritz, Poitiers, Perrigueux ve Marsilya artık kadınlara emanet olacak. Strasbourg’da bir kez daha bir kadın belediye başkanlığı koltuğunda oturacak. Lille ve Nantes’ın kadın belediye başkanları ise bir dönem daha görevlerine devam edecek.

İKİ TÜRK KÖKENLİ ADAY BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Fransa’da önceki gün yapılan yerel seçimlerde iki Türk kökenli siyasetçi belediye başkanı seçilmeyi başardı. Paris’in 15’inci bölgesinden Cumhuriyetçiler (LR) adayı Agnes Evren oyların yüzde 53’ünü alarak belediye başkanı seçilmeyi başardı. Son dönemde LR’in dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve yükselen bir grafiğe sahip Evren, 2019’da yapılan seçimlerde Avrupa Parlamentosu’na girmeyi başarmıştı. Evren’in belediye başkanı seçildiği 15’inci bölgede 230 binden fazla kişi yaşıyor. Başkent Paris’in banliyölerinden Valenton’da seçime giren Metin Yavuz da oyların yüzde 52’sini alarak seçildi. Yavuz’un zaferiyle yaklaşık 15 bin nüfusa sahip Valenton’da 1920’den bu yana ilk kez komünist eğilimli olmayan bir aday belediye başkanı seçilmiş oldu. Daha önce Val-De-Marne bölgesinde meclis üyesi olarak siyaset yapan Yavuz, 2017’deki senato seçimlerinde yarışmış ancak başarılı olamamıştı.