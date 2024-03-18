Macron vites düşürmüyor... Bir noktada sahaya gireceğiz

Haberin Devamı

Son olarak ülkesindeki Le Parisien gazetesine demeç veren Macron, Batı’nın “bir noktada” Ukrayna’da kara operasyonu gerçekleştirmek zorunda kalacağını savundu. “Belki bir noktada, bunu istemiyorum, inisiyatif almayacağım ama Rus güçlerine karşı koymak için ne olursa olsun sahada operasyonlar yapmak zorunda kalacağız” diyen Macron, “Fransa’nın gücü bunu yapabilecek olmamızdır” diye konuştu. Birçok Avrupa ülkesinin bu konuda Fransa’nın yaklaşımını desteklediğini savunan Macron, “Her türlü senaryoya hazırlıklıyız” dedi.

OLİMPİYAT ATEŞKESİ

Öte yandan Macron Ukraynalı bir gazeteciye verdiği röportajda, Rusya’ya bu yıl Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları sırasında ateşkes yapılmasını teklif edeceklerini söyledi.

Bu arada Macron’un açıklamalarına Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan yanıt geldi. Zaharova, Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, “Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği’nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin (Ukrayna’da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları’ndan (oynandığı süreçte Rusya’ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı” ifadelerini kullandı.