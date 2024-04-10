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Macron, Sisi ve Kral’dan İsrail’e ‘ateşkes’ çağrısı

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#Macron#Sisi#İsrail
Macron, Sisi ve Kral’dan İsrail’e ‘ateşkes’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Amerikan menşeili Washington Post gazetesi için ortak kaleme aldıkları makalede İsrail’e seslenerek Gazze’de acil ateşkes ve bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

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“Gazze’deki savaş ve bunun yol açtığı insani acılar artık sona ermeli. Ortadoğu’ya barışı şiddet, terör ve savaş değil, iki devletli çözüm getirecektir. Herkes için barış ve güvenliği garanti altına almanın tek güvenilir yolu budur,” diyen üç lider, geçen ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) alınan ateşkes kararına işaret etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

ABD’nin BMGK’da verdiği üç ateşkes vetosundan sonra çekimser kalarak geçmesine izin verdiği 2728 sayılı kararın altını çizen Ürdün, Fransa ve Mısır liderleri, şöyle yazdı: “Bu, daha fazla gecikmeden tam olarak uygulanması gereken kritik bir adımdır. Savaşın dayanılmaz insani bedeli ışığında, Mısır, Fransa ve Ürdün liderleri olarak biz, BM Güvenlik Konseyi’nin 2728 sayılı kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz.” Derhal ateşkes çağrısı yapan liderler, bölgede gelecekte herkesin barış ve huzur içinde yaşamasının tek yolunun da iki devletli çözüm olduğunu kaydetti.

 

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#Macron#Sisi#İsrail

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