Macron, Sisi ve Kral’dan İsrail’e ‘ateşkes’ çağrısı

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“Gazze’deki savaş ve bunun yol açtığı insani acılar artık sona ermeli. Ortadoğu’ya barışı şiddet, terör ve savaş değil, iki devletli çözüm getirecektir. Herkes için barış ve güvenliği garanti altına almanın tek güvenilir yolu budur,” diyen üç lider, geçen ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) alınan ateşkes kararına işaret etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

ABD’nin BMGK’da verdiği üç ateşkes vetosundan sonra çekimser kalarak geçmesine izin verdiği 2728 sayılı kararın altını çizen Ürdün, Fransa ve Mısır liderleri, şöyle yazdı: “Bu, daha fazla gecikmeden tam olarak uygulanması gereken kritik bir adımdır. Savaşın dayanılmaz insani bedeli ışığında, Mısır, Fransa ve Ürdün liderleri olarak biz, BM Güvenlik Konseyi’nin 2728 sayılı kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz.” Derhal ateşkes çağrısı yapan liderler, bölgede gelecekte herkesin barış ve huzur içinde yaşamasının tek yolunun da iki devletli çözüm olduğunu kaydetti.