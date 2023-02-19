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Macron: Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesini istiyorum

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#Macron#Ukrayna Savaşı#Dünya
Macron: Rusyanın Ukraynada yenilmesini istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 17:44

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesini ve Ukrayna'nın da kendi konumunu savunabilmesini istiyorum" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Macron, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya daha fazla silah desteğinde bulunulması gerektiğinin altını çizdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun sürebileceğini belirten Macron, "Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesini ve Ukrayna'nın da kendi konumunu savunabilmesini istiyorum. Bazılarının düşündüğü gibi, Rusya'ya kendi topraklarında saldırarak onu tamamen yenilgiye uğratmayı hedeflememiz gerektiğini düşünmüyorum. Onlar her şeyden önce Rusya'yı ezmek istiyorlar. Fakat Fransa'nın konumu hiçbir zaman böyle olmadı ve bizim de asla böyle olmayacak" dedi.

Macron ayrıca, Rusya'da bir rejim değişikliği ihtimalinin ise şu an için mümkün gözükmediğini aktardı.

Geçtiğimiz cuma günü bu yıl 59.'su düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, şu an Moskova ile diyalog kurma zamanı olmadığını vurgulamış fakat nihai hedefin barış görüşmeleri olduğunu ifade etmişti.

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#Macron#Ukrayna Savaşı#Dünya

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