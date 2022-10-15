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Macron elini açık etti ortalık karıştı

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#Emmanuel Macron#Fransa#Nükleer
Macron elini açık etti ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Emmanuel Macron, bir televizyon programında, Fransa’nın nükleer doktrininin “ulusun temel çıkarlarına” dayandığını ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, Fransa’nın nükleer doktrininin “ulusun temel çıkarlarına” dayandığını söyledi ve “Örneğin Ukrayna’da ya da bölgede bir nükleer balistik saldırı olması halinde söz konusu olacak olan hiç de bu değildir” dedi. Macron’un, “Bu nükleer bir yanıt gerektirmez mi?” sorusunu da “Açıkçası, bugünkü doktrinimiz bu değil” diyerek cevaplaması Rusya ile Batı arasında nükleer konusunda söz düellosunun yaşandığı bir ortamda şaşkınlıkla karşılandı. NATO kulislerinde, açıklamaların mevcut ortamda caydırıcılık ilkelerine zarar verebileceği ve Rusya’ya karşı verilen birlik imajını sarsabileceği dile getiriliyor.

İNGİLTERE ELEŞTİRDİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da, Macron’u eleştirerek elini açık etmekle suçladı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda nükleer saldırı sorularına muhatap olan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, “NATO’nun nükleer silah kullanmak zorunda kalabileceği koşullar son derece uzak. Rusya’nın nükleer söylemi tehlikeli ve pervasızdır. Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanmaları halinde bunun ciddi sonuçları olacağını biliyorlar” dedi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de önceki gün, “Ukrayna’ya yönelik herhangi bir nükleer saldırı, nükleer bir yanıtla değil ama Rus ordusunu yok edecek kadar güçlü bir askeri yanıtla sonuçlanacaktır” demişti. Ukrayna, NATO’ya üye olmadığı için ortak savunma ilkesi olan beşinci maddeden yararlanamıyor.

 

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#Emmanuel Macron#Fransa#Nükleer

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