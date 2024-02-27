Macaristan İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

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Oylamada sağcı “Vatan Hareketimiz” mensubu 6 parlamenter aleyhte oy kullandı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylama öncesi çıkan tartışmalar sırasında parlamentoya İsveç’in üyeliğini onaylama çağrısı yaparak İsveç’in katılımının Macaristan’ın güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Macaristan, Türkiye’nin ocak ayında verdiği onayın ardından İsveç’in NATO’ya üyeliği önündeki son engel durumunda bulunuyordu. İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO üyesi ülkelerin parlamentoları İsveç’in NATO’ya katılımı lehinde oy kullandı” denildi.

YENİ CUMHURBAŞKANINI SEÇTİLER

Öte yandan Macaristan parlamentosu, eski Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın çocuk istismarı affı skandalından sonra istifa etmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok’u ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.