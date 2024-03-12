Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğunu dair açıklamalarının ardından ABD-Macaristan ilişkilerinde tansiyon yükseldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamalarını protesto etmek amacıyla ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman’ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktardı.

Biden'ın açıklamasını yalan ve çok ciddi bir hakaret olarak nitelendiren Szijjarto, "Başkan ve Demokrat yönetimin bu düşünce tarzı ikili ilişkilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.

ORBAN, TRUMP İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Orban geçtiğimiz hafta Florida'da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve Trump’ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olarak nitelendirmişti. Görüşmenin ardından Biden, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, Orban'ın "demokrasinin işe yaramadığını düşündüğünü ve diktatörlük arayışında olduğunu açıkça ifade ettiğini" söylemişti.