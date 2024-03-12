×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme Tarihi:

#Macaristan#Peter Szijjarto#ABD
Macaristan, ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 21:50

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD Başkanı Joe Biden’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğuna dair açıklamalarının ardından ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman’ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı. Orban geçtiğimiz hafta Florida'da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın diktatörlük peşinde olduğunu dair açıklamalarının ardından ABD-Macaristan ilişkilerinde tansiyon yükseldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamalarını protesto etmek amacıyla ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman’ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktardı.

Biden'ın açıklamasını yalan ve çok ciddi bir hakaret olarak nitelendiren Szijjarto, "Başkan ve Demokrat yönetimin bu düşünce tarzı ikili ilişkilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi.

ORBAN, TRUMP İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Orban geçtiğimiz hafta Florida'da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve Trump’ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek tek başkan adayı olarak nitelendirmişti. Görüşmenin ardından Biden, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamada, Orban'ın "demokrasinin işe yaramadığını düşündüğünü ve diktatörlük arayışında olduğunu açıkça ifade ettiğini" söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macaristan#Peter Szijjarto#ABD

BAKMADAN GEÇME!