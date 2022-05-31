Macar itirazları gölgesinde Avrupa Birliği Zirvesi

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Haftalardır Macaristan’ı ikna edemeyen AB diplomatları, zirveye saatler kala AB Komisyonu’nun “tam yasak” isteyen önerisini sulandıran bir taslak hazırladı. Liderlere sunulan taslakta, doğrudan boru hattından gelen Rus petrolüne “geçici” muafiyet tanınırken gemilerle taşınana yasak getirilmesi fikri öne çıktı. Tartışmaların odağındaki Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirve öncesinde yaptığı açıklamada yaklaşımı olumlu ancak yetersiz olarak niteledi. Orban ek garantiler isteyince yeni bir taslak devreye sokuldu.



LİDERLER ZORLANDI



Konunun hem teknik hem de siyasi boyutunun oldukça karmaşık olması bir yandan bölünme görüntüsü vermekten kaçınmaya diğer yandan ulusal çıkarları da gözeterek Rusya’ya ağır darbe indirmeye çalışan liderleri oldukça zorladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulislerde tünelin ucunda ışık görülmeye başlandığı yorumları yapılırken son taslak, önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacak bir sürece işaret ediyor.



NE ANLAMA GELİYOR



Boru hatlarının yaptırım kapsamı dışında kalması başından bu yana Macaristan’ın savunduğu tezdi. Günlük azami 750 bin varil kapasitesine sahip Druzhba petrol boru hattının yasak kapsamı dışında kalması Rusya’nın ayda 2 milyar dolarlık gelir elde etmeyi sürdürmesi anlamına geliyor. Gemilerle taşınan petrole yasak ise AB’nin Rusya’dan aldığı petrolün üçte ikisini kapsıyor.



ZELENSKİ UYARDI



Zirveye video konferans aracılığıyla bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, AB’ye iç tartışmalara son verme çağrısı yaptı ve bunun Rusya’nın işine yaradığı uyarısında bulundu. Zelenski, “Sizin için ayrılma, bölünme değil bir bütün olma zamanı” dedi.