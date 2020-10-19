Maas: Diplomasiyi terk etme lüksü yok

Maas, Yunan Kathimerini gazetesine demecinde, “Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de yeni çalışmalara başlamasını “çok kötü bir sürpriz” olarak değerlendirdi ve “Duyulan düş kırıklığını anlıyor ve paylaşıyorum. Ancak, düş kırıklığı ve öfke diplomaside kötü danışmanlardır. Bu nedenle, bu aşamada diplomasiyi terketmek, sonuçlarına katlanamayacağiz bir lüks olurdu” dedi.

‘İKİ ÜLKE KARAR VERMELİ’

Maas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir diyalogda, hangi konuları görüşeceklerine iki ülkenin karar vermesi gerektiğini savundu. Maas ayrıca, “Almanya’nın son AB Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırımlara neden karşı çıktığı” sorulduğunda, “İlacı kullanmadan önce, prospektüsü iyi okumak, tehlikeleri, yan etkileri bilmek gerek. Yaptırımlar, diplomasi araçları arasındadır ama ihtiyatlı kullanılmalıdır” dedi.

ATİNA’DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Yunanistan, Türkiye’nin yeni “Ulusal Arama ve Kurtarma Planı’na da büyük tepki gösterdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sosyal medya hesabında yer alan harita ve “Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik, Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun” şeklindeki ifadeleri üzerine sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin arama-kurtarma yetki bölgeleri ile ilgili olarak yeni bir “keyfi yasa çıkarttığı” öne sürüldü.