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GeriDünya Lupit alarmı: 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 08:59 | Son Güncelleme:

Lupit alarmı: 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

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Lupit alarmı: 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japon Denizi kıyısındaki eyaletler başta olmak üzere ülkenin batı ve güney bölgelerinin Lupit tayfunu etkisine girdiğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK Hiroşima, Şimane ve Ehime eyaletlerinde şimdiye kadar toplamda 235 bin kişiye yönelik tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi.

Kyodo ajansına göre Batı Japonya Demiryolları, güney bölgelerini kapsayan Sanyo Şinkansen hattında bazı seferleri iptal etti.

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Kuvvetli rüzgar sonrası güneydeki Osaka kenti ile Kansai Havalimanı'nı bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Yerel emniyet kaynakları, Şimane eyaletindeki yağış sonrası taşan nehirde bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan JMA ülkenin Kanto, Kinki ve Tokai bölgelerinde de aşırı yağış beklendiği uyarısında bulundu.

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