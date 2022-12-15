Lunaparkta korku dolu anlar! Halat kopunca havada savruldular...

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'Kış Harikalar Diyarı' adı verilen panayır alanına kurulan 'slingshot' isimli eğlence aletinin halatlarından birinin kopması sonucu iki kişi içeride mahsur kaldı.

FIRLATMA TOPU OLARAK DA BİLİNİYOR

Lunaparkların vazgeçilmezi olan 'Slingshot' 'fırlatma topu' olarak da bilinir. Mancınık benzeri alet, içine yolcuların oturduğu bölmeyi doğrudan havaya fırlatır ve elastik kordonlar sayesinde havada hareket ettirir.

Ancak İngiltere'den gelen görüntüler söz konusu elastik bantların kopması sonucu işlerin ne kadar ters gidebileceğini ortaya koydu.



Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntülerde eğlence aletinin havalanır havalanmaz halatlarından birinin koptuğu ve içinde yolcuların olduğu bölmenin destek kirişine çarptığı görülüyor.

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Bölme içindeki yolcular çarptıkları kirişin etkisi ile savrulurken görgü tanıkları da korkunç olayı çığlıklar içerisinde izlediler.



Korkutan kaza sonrası yetkililer Londra İtfaiyesi ile temasa geçti, alana giriş çıkışlar kapatıldı. Bölmenin içinde oturan iki erkek yolcu bir süre içeride mahsur kaldıktan sonra çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan gençlerin sağlık durumları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre eğlence merkezine gölge düşüren ilk olay bu değil. Aynı eğlence merkezinde daha önce de bıçaklı saldırı meydana gelmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.