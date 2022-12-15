Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lunaparkta korku dolu anlar! Halat kopunca havada savruldular...

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Lunapark#Kaza
Lunaparkta korku dolu anlar Halat kopunca havada savruldular...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 12:26

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'a kurulan Noel panayırı korku dolu anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

'Kış Harikalar Diyarı' adı verilen panayır alanına kurulan 'slingshot' isimli eğlence aletinin halatlarından birinin kopması sonucu iki kişi içeride mahsur kaldı.

FIRLATMA TOPU OLARAK DA BİLİNİYOR

Lunaparkların vazgeçilmezi olan 'Slingshot' 'fırlatma topu' olarak da bilinir. Mancınık benzeri alet, içine yolcuların oturduğu bölmeyi doğrudan havaya fırlatır ve elastik kordonlar sayesinde havada hareket ettirir.

Ancak İngiltere'den gelen görüntüler söz konusu elastik bantların kopması sonucu işlerin ne kadar ters gidebileceğini ortaya koydu.

Lunaparkta korku dolu anlar Halat kopunca havada savruldular...

YOLCULARIN OLDUĞU BÖLME DESTEK KİRİŞİNE ÇARPTI

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntülerde eğlence aletinin havalanır havalanmaz halatlarından birinin koptuğu ve içinde yolcuların olduğu bölmenin destek kirişine çarptığı görülüyor.

Haberin Devamı

Bölme içindeki yolcular çarptıkları kirişin etkisi ile savrulurken görgü tanıkları da korkunç olayı çığlıklar içerisinde izlediler.

Lunaparkta korku dolu anlar Halat kopunca havada savruldular...

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Korkutan kaza sonrası yetkililer Londra İtfaiyesi ile temasa geçti, alana giriş çıkışlar kapatıldı. Bölmenin içinde oturan iki erkek yolcu bir süre içeride mahsur kaldıktan sonra çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan gençlerin sağlık durumları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Lunaparkta korku dolu anlar Halat kopunca havada savruldular...

BU İLK DEĞİL

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre eğlence merkezine gölge düşüren ilk olay bu değil. Aynı eğlence merkezinde daha önce de bıçaklı saldırı meydana gelmiş ve 1 kişi yaralanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Kedi ısırığı sonrası hayatını kaybetti 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ama kurtulamadı...Kedi ısırığı sonrası hayatını kaybetti! 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ama kurtulamadı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Lunapark#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | Çok titizim diyenler bile bu alanları unutuyor

Evimizdeki gizli mikrop yuvaları | 'Çok titizim' diyenler bile bu alanları unutuyor

#Sağlık
Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası