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Lüks yolcu gemileri yolda kaldı! Federallerden Bahamalar operasyonu

#Bahamalar#ABD#Lüks Yolcu Gemisi
Lüks yolcu gemileri yolda kaldı Federallerden Bahamalar operasyonu

Aynı şirkete bağlı üç ayrı lüks yolcu gemisi ikisi Bahamalar, bir de Arjantin'de olmak üzere ABD'li federal yetkililer tarafından el konarak deniz ortasında boşaltıldı. yüzlerce yolcunun kâbusu yaşamasına sebep olsan el koymanın sebebi ise duyanı adeta şoke etti.

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Lüks yolcu gemilerine sahip şirket adeta suyun dibine gömüldü ve kendisiyle birlikte yolcularını da dibe sürükledi...

ABD'li yetkililer oldukça popüler iki yolcu gemisini Bahamalar'dayken durdurdu ve içindeki yolcuları indirip gemilere el koydu. Miami merkezli Crystal Cruises şirketinin gemilerine el koyulmasının sebebi ise sahibinin 4,6 milyon dolarlık yakıt faturasını ödememiş olması. 

Crystal Serenity ve Crystal Symphony adındaki gemiler içlerindeki yolcular denizcilik kurallarına uygun olarak indirilip taşındıktan sonra içinde mürettebatları olduğu halde federal yetkililer tarafından alıkonuldu. 

Denizcilik hukuku uzmanı ve Cruise Law News yayıncısı Jim Walker, olayı sosyal medyaya taşıyarak "Bir lüks yolculuk gemisi markası için ne kadar korkunç, ne kadar utanç verici bir son." paylaşımını yaptı.

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Aynı şirkete ait, Crystal Endeavor adındaki üçüncü bir gemiye ise dün akşam saatlerinde Arjantin'de el koyuldu. Bu geminin şirket filosunun en yeni ve en lüks gemisi olduğu açıklandı.

Serenity ve Symphony adlı gemiler ocak ayında yolcularını Bimini'de bırakarak uluslararası güvenli sulara demir attı. gemilerden indirilen yolcular ise Fort Lauderdale'e kadar görütülüp sonra da başlarının çaresine bakmaları söylendi.

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Serenity gemisindeki yolculardan Allyn Jaffrey Shulman Facebook'ta yaptığı paylaşımda “Beş saat içinde gemiden indirildik. Bagajlarımız etrafa saçılmıştı ve her şey karman çormandı. Bizimle kimse ilgilenmedi ve şirketi temsilen de kimse yanımızda değildi. Kimse talimat vermedi, yaşlı insanlar tek başlarına yardımsız bırakıldı. Utanç verici görüntüler yaşadık." dedi.

Lüks yolcu gemileri yolda kaldı Federallerden Bahamalar operasyonu

Daily Mail'de yer alan habere göre gemilere yakıt sağlayan Florida merkezli Peninsula Petroleum Far East şirketi geçen ay yolcu gemilerinin sahibi olan şirket için yüksek meblağdaki borçlar yüzünden bir tutuklama emri çıkarmıştı. Emir yaargıç tarafından onaylanır onaylanmaz da bu yolcu tahliyesi ve el koyma işlemleri jet hızıyla gerçekleştirildi.

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Öte yandan ABD'li yetkililerin Bahamalar'da bulunan gemiye el koyma yetkisini nasıl elde ettikleri merak konusu oldu.

Crystal Endeavor gemisindeki yolcular ise Arjantin'in Ushuaia bölgesinde gemiden indirildi. Ancak bu gemiyle ilgili sorun kısa sürede çözülerek geminin Uruguay'a doğru yeniden yola çıktığı bildirildi.

Lüks yolcu gemileri yolda kaldı Federallerden Bahamalar operasyonu

Crystal Cruises şirket sözcüsü Vance Gulliksen, yaptığı açıklamada "Yasal süreç devam ederken açıklama yapmamız mümkün değil. Crystal Serenity ve Crystal Symphony’nin yolculukları sonra erdi ve şu an için gemilerde yolcu bulunmamakta." ifadesini kullandı. Sözcü, hali hazırda gemilerde bulunan mürettebatın iyi durumda olduğunu, yolculara ayrılmış bölümlerde iyi bakıldıklarını ve vakitlerini keyiflice geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

 

 

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#Bahamalar#ABD#Lüks Yolcu Gemisi

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