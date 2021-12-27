Lübnan’da parlamento seçimleri 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek

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Lübnan’daki parlamento seçimlerinin tarihi netleşti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerinin 22 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini belirtirken, yurt dışında yaşayan Lübnanlıların ise 6 veya 8 Mayıs tarihleri arasında oy kullanma işlemlerini tamamlayabileceğini ifade etti.

Bakan Mevlevi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin olarak aşağıda yer alan tarihlerdeki kararnameyi imzaladım. Buna göre, seçim 15 Mayıs 2022’de yapılacak. Seçim sürecine denk gelen çalışanlar ise 12 Mayıs 2022 tarihinde oy kullanabilecek” ifadelerine yer verdi.

Ekim ayında, Lübnan parlamentosu tarafından erken seçimin 27 Mart’ta yapılacağına karar verilmiş, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise kararı kabul etmeyeceğini dile getirmişti.