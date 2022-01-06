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Londra metrosunda sıkı maske denetimi

#İngiltere#LONDRA#MASKE
Londra metrosunda sıkı maske denetimi

Londra’da 823 metro yolcusuna maske takmadıkları gerekçesi ile 200 sterline varan para cezası kesildi.

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İngiltere’de 30 Kasım’da alınan toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kararına uymayanlar cezalandırılıyor. İngiltere’nin Londra şehrinde 30 Kasım 21 Aralık tarihleri arasında 823 kişiye metroda maske takmadıkları için 200 sterline varan ceza kesildi. Londra Ulaşım Organı’nın (TFL) açıkladığı verilere göre metro kullanan 21 bin 602 kişi maske takmadığı için uyarılırken, bin 38 yolcunun toplu taşıma kullanımı engellendi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan konuya ilişkin açıklamasında “Sürekli olarak toplu taşıma araçlarında önlemlerin artırılması için çağrıda bulundum. Bu nedenle hükümetin 30 Kasım’da aldığı kararı memnuniyetle karşıladım.” dedi. Belediye Başkanı Khan, alınan önlemler sayesinde şehirdeki toplu taşıma araçlarında maske takma kuralına uymayan yolculara TFL ve Londra polisinin ceza kesebileceğini belirtirken, ceza ücretinin ise sabit 200 sterlin olabileceğini söyledi.

Para cezası verilen metro yolcularından 536’sının ceza tebligatı ulaşırken 287 yolcunun ise henüz eline geçmediği öğrenildi.

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#İngiltere#LONDRA#MASKE

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