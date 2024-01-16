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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
IDF Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. İsrail basını kara harekatındaki askeri kaybın 189'a yükseldiğini yazdı.
Devlet tarafından yönetilen İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerine yönelik askeri saldırılarını "stratejik bir hata" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Erbil şehrine düzenlenen saldırılarda hiçbir ABD personelinin veya tesisinin hedef alınmadığını söyledi.
Watson, "Durumu değerlendirmeye devam edeceğiz ancak ilk belirtiler bunun pervasız ve kesin olmayan bir dizi saldırı olduğunu gösteriyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matt Miller ise yaptığı açıklamada, "İran'ın Irak'ın istikrarını baltalayan pervasız füze saldırılarına karşı çıkıyoruz" dedi.
İran devlet medyası tarafından yapılan açıklamaya göre, Devrim Muhafızları (IRGC), Kuzey Irak'ta yer alan Erbil'de düşman bölgeleri olarak tanımladığı yerlere balistik füzeler fırlattı.
Açıklamada, "Bu gece geç saatlerde bölgedeki casusluk merkezlerini ve İran karşıtı terör gruplarının toplantılarını yok etmek için balistik füzeler kullanıldı" denildi.
İRNA bu gelişmeyi 'İran füzeleri Mossad'ın karargâhını yok etti' başlığı ile dünyaya duyurdu.
Iraklı yetkililer, İran'ın füze saldırısında aralarında Kürt iş adamının da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü açıkladı.
İslam Devrimi Muhafızları Ordusu tarafından daha önce yayınlanan açıklamada, Suriye de dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki casus merkezlerine ve 'İran karşıtı terörist grupların toplantıları'na karşı füze saldırıları düzenlendiği açıklanmıştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, bu akşam Mısır sınırında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişilerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, askerin orta derecede yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyiye gittiği ve şu anda hafif yaralı olarak listelendiği belirtildi.
Yemen açıklarında seyreden Amerikalı şirkete ait M/V Gibraltar Eagle adlı bir geminin füze ile vurulduğu bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gemiye Husi kontrolündeki bölgeden balistik bir füze fırlatıldığını duyurdu.
Husi ordu sözcüsü saldırıyı üstlendiklerini söyledi ve İngiliz Amerikan donanma gemilerinin de hedef olduğunu kaydetti.