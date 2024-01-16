Devrim Muhafızları Erbil'i füzelerle vurdu: Mossad'ın karargahı yok edildi

İran devlet medyası tarafından yapılan açıklamaya göre, Devrim Muhafızları (IRGC), Kuzey Irak'ta yer alan Erbil'de düşman bölgeleri olarak tanımladığı yerlere balistik füzeler fırlattı.





Açıklamada, "Bu gece geç saatlerde bölgedeki casusluk merkezlerini ve İran karşıtı terör gruplarının toplantılarını yok etmek için balistik füzeler kullanıldı" denildi.

İRNA bu gelişmeyi 'İran füzeleri Mossad'ın karargâhını yok etti' başlığı ile dünyaya duyurdu.





Iraklı yetkililer, İran'ın füze saldırısında aralarında Kürt iş adamının da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü açıkladı.





İslam Devrimi Muhafızları Ordusu tarafından daha önce yayınlanan açıklamada, Suriye de dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki casus merkezlerine ve 'İran karşıtı terörist grupların toplantıları'na karşı füze saldırıları düzenlendiği açıklanmıştı.