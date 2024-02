Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'nin beklenen misillemesi başladı, can kaybı açıklandı!

İran destekli Iraklı milis grubu Kataib Hizbullah’ın Ürdün’deki Amerikan üssüne saldırısına “karşılık verileceğini” duyuran ABD misilleme operasyonuna başladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran’ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye’de hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.



85 HEDEF VURULDU



Açıklamada uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85’ten fazla hedefi vurulduğu, 125’ten fazla hassas mühimmat kullanıldığı belirtildi. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları yer aldı.



BİRKAÇ GÜN SÜRECEK



Operasyon için düğmeye basılması Biden’ın Ürdün’de öldürülen Amerikan askerlerinin cenazesine katılmasının ardından geldi. ABD’li yetkililer, saldırıların son birkaç hafta içindeki İran destekli milislere yönelik önceki saldırılardan daha sert ve “katmanlı” olacağını söyledi. CBS haber sitesine konuşan kaynaklar ise saldırıların birkaç gün sürebileceğini belirtti.





Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx