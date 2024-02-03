Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'nin beklenen misillemesi başladı, can kaybı açıklandı!

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İsrail-Hamas savaşında son dakika gelişmeleri
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Başkan Biden'ın İran'ın İslam Devrim Muhafızları'na (IRGC) ve onunla bağlantılı silahlı gruplara karşı ek eylem emri verdiğini açıkladı ve "Bu bizim yanıtımızın başlangıcıdır" dedi.
AFP Haber ajansı hava saldırıları sonucu en az 18 savaşçının öldürüldüğünü açıkladı
ABD'li Wall Street Journal gazetesinin ateşkes müzakereleri hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hamas'ın üst düzey liderleri ABD destekli ateşkes önerisi konusunda ikiye bölünmüş durumda.
WSJ'ye göre Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve diğer üst düzey üyeler çatışmalara altı haftalık bir ara verilmesini öngören teklifi kabul etmeye hazırken, sürgündeki liderler daha fazla taviz ve kalıcı bir ateşkes için müzakere etmek istiyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın askeri operasyonların Mısır sınırında yer alan Refah kentine kadar genişleteceğini duyurmasından saatler sonra Refah'ın doğu kesimi ağır topçu ateşiyle sarsıldı.
İsrail saldırıları nedeni ile yerinden edilen binlerce insana ev sahipliği yapan Refah'ta vurulan binalardan birinde onlarca Filistinli kalıyordu. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
İsrail'in bir diğer saldırısında Canina bölgesi hedef alındı. Burada da toplam 15 kişi hayatını kaybetti.
Irak, ABD'nin Cuma gecesi kendi topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları öfkeyle kınadı. Irak Başbakanlık sözcüsü Yehia Rasool, durumu egemenlik ihlali olarak nitelendirdi ve saldırıların Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarı için feci sonuçlar doğuracağını söyledi.
İran destekli Iraklı milis grubu Kataib Hizbullah’ın Ürdün’deki Amerikan üssüne saldırısına “karşılık verileceğini” duyuran ABD misilleme operasyonuna başladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) İran’ın İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kudüs Gücü ve ona bağlı milis gruplarına karşı Irak ve Suriye’de hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.
85 HEDEF VURULDU
Açıklamada uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85’ten fazla hedefi vurulduğu, 125’ten fazla hassas mühimmat kullanıldığı belirtildi. Vurulan tesisler arasında komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler ve füzeler ve insansız hava aracı depoları yer aldı.
BİRKAÇ GÜN SÜRECEK
Operasyon için düğmeye basılması Biden’ın Ürdün’de öldürülen Amerikan askerlerinin cenazesine katılmasının ardından geldi. ABD’li yetkililer, saldırıların son birkaç hafta içindeki İran destekli milislere yönelik önceki saldırılardan daha sert ve “katmanlı” olacağını söyledi. CBS haber sitesine konuşan kaynaklar ise saldırıların birkaç gün sürebileceğini belirtti.
Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024