ABD istihbaratına göre İran önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde 'İsrail topraklarında' misilleme yapabilir

ABD'li bir yetkilinin, Amerikan istihbarat raporlarına dayandırarak, İsrail'in önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İran'dan "muhtemelen İsrail topraklarına" doğrudan bir saldırıya hazırlandığını söylediği aktardı.





Wall Street Journal, adı açıklanmayan bir ABD'li kaynağın, İsrail'in güney veya kuzey İsrail'e olası bir saldırıya hazırlandığını söylediğini duyurdu.





Amerikalı yetkili Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, ABD istihbarat raporlarının İran'ın saldırısının yurtdışındaki İsrail hedeflerine değil, İsrail topraklarına yönelik olabileceğini gösterdiğini söyledi.





Ancak haberde İran rejimine yakın bir kaynağın Tahran'ın henüz nihai bir karar almadığını söylediğine de yer veriliyor.