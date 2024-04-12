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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD istihbarat raporu sızdı! WSJ İran'ın intikam saldırısı için saat verdi

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#İsrail#İran#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... ABD istihbarat raporu sızdı WSJ İranın intikam saldırısı için saat verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 09:48

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Yüksek alarm konumundaki İsrail ise İran'ın 'intikam saldırısı'na hazırlanıyor. İran cephesi sessizliğini korurken ABD'li yetkilinin açıklamaları ile istihbarat raporu basına sızdı. Adının gizli kalması koşulu ile WSJ'ye konuşan ABD'li yetkili söz konusu raporlara göre, İran'ın ne zaman İsrail'i vurmasının beklendiğini ve olası hedefleri açıkladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail basını: Mossad misilleme planını onayladı

Dünya WSJ'nin haberini konuşurken İsrail basınından gündeme adeta bomba gibi düşen bir haber geldi. WSJ'nin ABD istihbaratının 24 ile 48 saat içinde İran'ın 'intikam saldırısı'na hazırlandığını duyurmasından saatler sonra Ynet İsrail'in misilleme planını yazdı.

Ynet'e göre, Gallant ABD'li mevkidaşına, İsrail'in saldırıya uğraması durumunda İran topraklarını vurarak karşılık vereceğini söyledi. İran'ın saldırısı durumunda misilleme yapılacağını yazan Ynet haberinde şu ifadelere yer verdi;


'IDF ve Mossad, İsrail'in İran topraklarından saldırıya uğraması durumunda İran'a saldırı planlarını onayladı. Ayrıca ABD ve İsrail orduları arasındaki koordinasyon da arttı.'

İsrail 2024'te Batı Şeria'da rekor miktarda araziye el koydu

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, Gazze'ye yönelik savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 1.000 hektarlık (2.470 dönüm) araziyi devlet toprağı ilan etti; 2024'teki ele geçirmeler tarihteki herhangi bir yılı geride bıraktı.

ABD istihbaratına göre İran önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde 'İsrail topraklarında' misilleme yapabilir
ABD istihbaratına göre İran önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İsrail topraklarında misilleme yapabilir

ABD'li bir yetkilinin, Amerikan istihbarat raporlarına dayandırarak, İsrail'in önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İran'dan "muhtemelen İsrail topraklarına" doğrudan bir saldırıya hazırlandığını söylediği aktardı.


Wall Street Journal, adı açıklanmayan bir ABD'li kaynağın, İsrail'in güney veya kuzey İsrail'e olası bir saldırıya hazırlandığını söylediğini duyurdu.


Amerikalı yetkili Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, ABD istihbarat raporlarının İran'ın saldırısının yurtdışındaki İsrail hedeflerine değil, İsrail topraklarına yönelik olabileceğini gösterdiğini söyledi.


Ancak haberde İran rejimine yakın bir kaynağın Tahran'ın henüz nihai bir karar almadığını söylediğine de yer veriliyor.

Austin'den Gallant'a: İsrail, İran'a karşı savunmada Amerika'nın tam desteğine güvenebilir
Austinden Gallanta: İsrail, İrana karşı savunmada Amerikanın tam desteğine güvenebilir

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD'den İsrail'e olası bir İran saldırısında tam destek sözü geldi. Söz konusu haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Perşembe gecesi Savunma Bakanı Yoav Gallant'a şunları söyledi: "İsrail, İsrail'i İran'dan gelecek saldırılara karşı savunmada tam Amerikan desteğine güvenebilir."

IDF, Gazze'de kazara bırakılan istihkam aracını imha etmek için hava saldırısı düzenlemek zorunda kaldı

Ordu Radyosu'nun haberine göre, IDF, bu hafta güney Gazze Şeridi'nden çekilmeden önce birliklerin kazara Han Yunus'ta bıraktığı kendi mühendislik araçlarından birini vurmak zorunda kaldı.

ABD ordusu, Husilerin Yemen'den fırlattığı gemisavar füzesini imha ettiğini açıkladı

ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinden fırlatılan gemisavar balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada ABD'ye, koalisyona veya ticari gemilere herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini söyledi.

ABD, İsrail'deki personeline İran tehdidi nedeniyle şehir dışına çıkmamalarını söyledi

ABD yaptığı açıklamada, İran'ın misilleme yapma tehdidi nedeniyle İsrail'deki çalışanlarının ve aile üyelerinin Tel Aviv, Kudüs ve Be'er Sheva bölgeleri dışına kişisel seyahatlerini kısıtladığını söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail basını: Mossad misilleme planını onayladı
timelineİsrail 2024'te Batı Şeria'da rekor miktarda araziye el koydu
timelineABD istihbaratına göre İran önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde 'İsrail topraklarında' misilleme yapabilir
timelineAustin'den Gallant'a: İsrail, İran'a karşı savunmada Amerika'nın tam desteğine güvenebilir
timelineIDF, Gazze'de kazara bırakılan istihkam aracını imha etmek için hava saldırısı düzenlemek zorunda kaldı
timelineABD ordusu, Husilerin Yemen'den fırlattığı gemisavar füzesini imha ettiğini açıkladı
timelineABD, İsrail'deki personeline İran tehdidi nedeniyle şehir dışına çıkmamalarını söyledi
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#İsrail#İran#Dünya

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