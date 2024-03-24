Polonya, Batı Ukrayna'ya düzenlenen saldırıların ardından askeri uçakları aktive etti

Rusya, son birkaç saat içinde Ukrayna'nın batı bölgesi Lviv'e hava saldırıları düzenledi.





Batı Ukrayna'ya düzenlenen ve füzelerin Polonya'ya yakın uçtuğu saldırı, Polonya silahlı kuvvetlerinin sınırına yakın hava sahasının güvenliğini sağlamak için savaş uçaklarını 'aktive' etmesine yol açtı.

Polonya silahlı kuvvetleri X'te yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;





'Silahlı kuvvetlerin Operasyon Komutanlığı, bu gece Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarında bulunan hedeflere yönelik hava ve füze saldırılarıyla ilgili yoğun uzun menzilli havacılık faaliyetlerini gözlemliyor. Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler başlatıldı ve DO RSZ durumu sürekli olarak izliyor. Polonya ve müttefik uçaklarının etkinleştirildiği ve bunun özellikle ülkenin güneydoğu kesiminde gürültü seviyelerinin artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyoruz.'