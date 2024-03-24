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CANLI GELİŞMELER Rusya'dan intikam saldırısı! NATO sınırında tansiyon zirvede: Polonya savaş uçaklarını aktive etti

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#Rusya#Ukrayna#NATO
Rusyadan intikam saldırısı NATO sınırında tansiyon zirvede: Polonya savaş uçaklarını aktive etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 10:15

2021'den beri Ukrayna'da savaşan Rusya, kendi topraklarında gerçekleşen saldırının şokunu yaşıyor. Ülkenin başkenti Moskova’da kamuflajlı kişiler akşam bir konser salonunda saldırı düzenledi saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. ABD saldırganların terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu Rusya ise Ukrayna ile bağlantılı olduğunu savunuyor. Dünya Moskova'dan gelecek haberlere kitlenmişken, Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Ukrayna'ya 'intikam' saldırıları düzenleyen Moskova'nın bu hamlesi sonrası NATO üyesi Polonya, savaş uçaklarını hazır duruma getirdiğini ilan etti. Rusya'daki saldırının sorumluluğu üstlenen terör örgütü DEAŞ ise yeni görüntüler yayınladı.

Rusya konser salonu katliamında ölenlerin yasını tutuyor
Rusya konser salonu katliamında ölenlerin yasını tutuyor

Rusya, Moskova dışındaki konser saldırısının ardından bir günlük yas nedeniyle Pazar günü bayrakları yarıya indirdi. Rus lider Putin üçü çocuk olmak üzere 133 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan katliamın arkasındaki herkesi bulup cezalandırma sözü verdi.

Varşova: Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti

Ülkenin ordusuna göre, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği saldırıda fırlattığı seyir füzelerinden biri, Polonya'nın hava sahasını kısa süreliğine ihlal etti.


Polonya Savunma Bakanlığı'na göre füze yerel saatle 4:23'te (Moskova saatiyle 6:23) Ukrayna sınırı yakınındaki Ocerdów kenti yakınlarında uçtu.


Silahlı kuvvetler sosyal medya platformu X'te "Nesne Oserdow kasabası yakınlarındaki Polonya uzayına girdi ve 39 saniye boyunca orada kaldı. Tüm uçuş boyunca askeri radar sistemleri tarafından gözlemlendi' dedi.

Polonya, Batı Ukrayna'ya düzenlenen saldırıların ardından askeri uçakları aktive etti

Rusya, son birkaç saat içinde Ukrayna'nın batı bölgesi Lviv'e hava saldırıları düzenledi.


Batı Ukrayna'ya düzenlenen ve füzelerin Polonya'ya yakın uçtuğu saldırı, Polonya silahlı kuvvetlerinin sınırına yakın hava sahasının güvenliğini sağlamak için savaş uçaklarını 'aktive' etmesine yol açtı.

Polonya silahlı kuvvetleri X'te yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


'Silahlı kuvvetlerin Operasyon Komutanlığı, bu gece Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarında bulunan hedeflere yönelik hava ve füze saldırılarıyla ilgili yoğun uzun menzilli havacılık faaliyetlerini gözlemliyor. Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler başlatıldı ve DO RSZ durumu sürekli olarak izliyor. Polonya ve müttefik uçaklarının etkinleştirildiği ve bunun özellikle ülkenin güneydoğu kesiminde gürültü seviyelerinin artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyoruz.'

Rusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı
Rusyadan Ukraynaya intikam saldırısı

Rusya, Kiev ve Lviv bölgesine saldırı düzenledi. Rusya'nın ülkenin altyapısına yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından Ukrayna şehri karanlığa gömüldü.


NBC NEWS: İNTİKAM SALDIRISI


ABD merkezli NBC News bunu 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi. Söz konusu haberde 'Rusya, son cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Ukrayna saldırılarının intikamı olarak Moskova tarafından gösterilen saldırılarla günlerdir Ukrayna'yı dövüyor' yorumuna yer verildi.


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, X'te yayınlanan video konuşmasında, 'Rus terörü artık yeterli modern hava savunma sistemimiz olmadığı için mümkün; dürüst olmak gerekirse, bunları sağlamak için yeterli siyasi iradeye ihtiyaç var' dedi.

 

Zelenski, Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı. Zelenski ve çok sayıda Ukraynalı yetkili, Ukrayna'nın saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu şiddetle reddetti .

Rusya, Kırım liman kentine füze düşürdü

Rusya'da görevli bir yetkili, Rusya'nın Kırım'ın Sevastopol limanı üzerinde gece boyunca 10'dan fazla füzeyi düşürdüğünü söyledi. Mikhail Razvozhayev, Rus ordusunun şehre yönelik "büyük bir saldırıyı püskürttüğünü" söyledi.

DEAŞ konser saldırısını gösterdiğini söylediği görüntüleri yayınladı

Rusya'daki terör saldırısını üstlenen DEAŞ, Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna düzenlenen saldırının videosunu yayınladı.

Bir dakika 31 saniyelik video, silahlı adamlardan birinin çok sayıda kişiye ateş açmasının yakından görüntüsüne ev sahipliği yapıyor. 


Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanmaya başlanan görüntüler terör örgütünün Amaq haber ajansı tarafından servis edildi.

CNN International'de yer alan haberde söz konusu görüntüler için 'DEAŞ'e bağlı haber ajansı Amaq Cumartesi günü, Moskova banliyösündeki bir konser salonuna düzenlenen saldırıyı gösteren grafik görüntüler yayınladı' dedi.


CNN ayrıca 'Bu video, faillerin videoyu gönderebilmek için DEAŞ'e doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürüyor' yorumuna yer verdi.

Beyaz Saray, Moskova bölgesindeki saldırıda 'Ukrayna'nın herhangi bir müdahalesinin olmadığını' söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Kim Jong Un Putin'e taziyelerini iletti
Kim Jong Un Putine taziyelerini iletti

KCNA devlet haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Crocus Belediye Binası'ndaki katliam nedeniyle Vladimir Putin'e bir taziye mesajı gönderdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineRusya konser salonu katliamında ölenlerin yasını tutuyor
timelineVarşova: Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti
timelinePolonya, Batı Ukrayna'ya düzenlenen saldırıların ardından askeri uçakları aktive etti
timelineRusya'dan Ukrayna'ya 'intikam' saldırısı
timelineZelenski, Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı
timelineRusya, Kırım liman kentine füze düşürdü
timelineDEAŞ konser saldırısını gösterdiğini söylediği görüntüleri yayınladı
timelineBeyaz Saray, Moskova bölgesindeki saldırıda 'Ukrayna'nın herhangi bir müdahalesinin olmadığını' söyledi
timelineKim Jong Un Putin'e taziyelerini iletti
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#Rusya#Ukrayna#NATO

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