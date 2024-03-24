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Rusya, Moskova dışındaki konser saldırısının ardından bir günlük yas nedeniyle Pazar günü bayrakları yarıya indirdi. Rus lider Putin üçü çocuk olmak üzere 133 kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan katliamın arkasındaki herkesi bulup cezalandırma sözü verdi.
Ülkenin ordusuna göre, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği saldırıda fırlattığı seyir füzelerinden biri, Polonya'nın hava sahasını kısa süreliğine ihlal etti.
Polonya Savunma Bakanlığı'na göre füze yerel saatle 4:23'te (Moskova saatiyle 6:23) Ukrayna sınırı yakınındaki Ocerdów kenti yakınlarında uçtu.
Silahlı kuvvetler sosyal medya platformu X'te "Nesne Oserdow kasabası yakınlarındaki Polonya uzayına girdi ve 39 saniye boyunca orada kaldı. Tüm uçuş boyunca askeri radar sistemleri tarafından gözlemlendi' dedi.
Rusya, son birkaç saat içinde Ukrayna'nın batı bölgesi Lviv'e hava saldırıları düzenledi.
Batı Ukrayna'ya düzenlenen ve füzelerin Polonya'ya yakın uçtuğu saldırı, Polonya silahlı kuvvetlerinin sınırına yakın hava sahasının güvenliğini sağlamak için savaş uçaklarını 'aktive' etmesine yol açtı.
Polonya silahlı kuvvetleri X'te yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'Silahlı kuvvetlerin Operasyon Komutanlığı, bu gece Rusya Federasyonu'nun Ukrayna topraklarında bulunan hedeflere yönelik hava ve füze saldırılarıyla ilgili yoğun uzun menzilli havacılık faaliyetlerini gözlemliyor. Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürler başlatıldı ve DO RSZ durumu sürekli olarak izliyor. Polonya ve müttefik uçaklarının etkinleştirildiği ve bunun özellikle ülkenin güneydoğu kesiminde gürültü seviyelerinin artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyoruz.'
Rusya, Kiev ve Lviv bölgesine saldırı düzenledi. Rusya'nın ülkenin altyapısına yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından Ukrayna şehri karanlığa gömüldü.
NBC NEWS: İNTİKAM SALDIRISI
ABD merkezli NBC News bunu 'intikam saldırısı' olarak nitelendirdi. Söz konusu haberde 'Rusya, son cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Ukrayna saldırılarının intikamı olarak Moskova tarafından gösterilen saldırılarla günlerdir Ukrayna'yı dövüyor' yorumuna yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, X'te yayınlanan video konuşmasında, 'Rus terörü artık yeterli modern hava savunma sistemimiz olmadığı için mümkün; dürüst olmak gerekirse, bunları sağlamak için yeterli siyasi iradeye ihtiyaç var' dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'i konser salonu saldırısını Ukrayna'ya yüklemeye çalışmakla suçladı. Zelenski ve çok sayıda Ukraynalı yetkili, Ukrayna'nın saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu şiddetle reddetti .
Rusya'da görevli bir yetkili, Rusya'nın Kırım'ın Sevastopol limanı üzerinde gece boyunca 10'dan fazla füzeyi düşürdüğünü söyledi. Mikhail Razvozhayev, Rus ordusunun şehre yönelik "büyük bir saldırıyı püskürttüğünü" söyledi.
Rusya'daki terör saldırısını üstlenen DEAŞ, Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna düzenlenen saldırının videosunu yayınladı.
Bir dakika 31 saniyelik video, silahlı adamlardan birinin çok sayıda kişiye ateş açmasının yakından görüntüsüne ev sahipliği yapıyor.
Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanmaya başlanan görüntüler terör örgütünün Amaq haber ajansı tarafından servis edildi.
CNN International'de yer alan haberde söz konusu görüntüler için 'DEAŞ'e bağlı haber ajansı Amaq Cumartesi günü, Moskova banliyösündeki bir konser salonuna düzenlenen saldırıyı gösteren grafik görüntüler yayınladı' dedi.
CNN ayrıca 'Bu video, faillerin videoyu gönderebilmek için DEAŞ'e doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürüyor' yorumuna yer verdi.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Moskova yakınlarındaki bir konser salonuna düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.
KCNA devlet haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Crocus Belediye Binası'ndaki katliam nedeniyle Vladimir Putin'e bir taziye mesajı gönderdi.