Kraliyet Ailesi’nin serveti 28 milyar dolar

İngiltere'de 'şirket' adıyla anılan Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin ailelerinden biri. Kraliyet ailesi The Crown Estate, Cornwall Dükalığı ve Lancaster Dükalığı gibi araziler ve bu arazilerdeki mülkleri de içerin 28 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor.





Ailenin gelirleri daha çok dükalıklardan gelmekte. Daha çok İngiltere'nin güneyindeki arazi ve mülklerden oluşan toplam 546 kilometrekarelik Cornwall Dükalığı'nın yönetimi Kral Charles'in en büyük oğlu Prens William'ın elinde. William'ın bu arazileri satması kanunen yasak ancak aile bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Dükalığın 2022 itibarıyla varlıklarının değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak ölçüldü.



Lancaster Dükalığı'nın portföyünde ise İngiltere ve Galler'deki geniş tarım arazileri, ticari ve kırsal mülkler ile tarihi binalar bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla dükalığın değeri yaklaşık 831,5 milyon dolar olarak açıklandı. Lancaster Dükalığı her yıl 25,5 milyon dolar kar elde ediyor.





Bunun yanında aile, vergi mükelleflerinden kesilen vergilerle oluşturulan bir fon olan Sovereign Grant'ten de ödeme alıyor. 2022-2023 yılları için Kral Charles, mülklerinin bakımını finanse etmek, personele maaş vermek ve resmi ziyaretler gibi diğer kraliyet görevlerinin masraflarını karşılamak için bu fondan yaklaşık 109 milyon dolar kullandı.