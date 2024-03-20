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İngiltere'nin tabloid gazetesi The Sun, Prens William ve Kate Middleton'u görüntüleyen kişi konuştu. 40 yaşındaki Nelson Siva, Galler Prensesi ile karşılaşmasının, onun sağlığı hakkındaki çılgın söylentilere son vermesi gerektiğini söylüyor.
Görüntülerdeki kişinin dublör olduğu iddiaları üzerine komplo teorilerini anlamsız bulduğunu belirten Nelson, Kate'i kendi gözleri ile gördüğünde ısrar ediyor.
İngiliz gazeteye konuşan fotoğrafçı 'Bu onu ve William'ı açıkça gösteren bir video. Bunları kendi gözlerimle gördüm' dedi.
Silva ayrıca komplo teorisyenlerini 'hayalperest' olmakla suçladı
Forbes'un haberine göre Kensington Sarayı, Prens William ve Prenses Kate'in bu hafta sonu Windsor Farm Shop'ta yer aldığı videonun doğruluğunu ne onayladı ne de yalanladı.
Kate Middleton'un, Londra'daki bir hastanede bir hastane personelinin tıbbi dosyalarına erişmeye çalıştığına dair raporların ortaya çıkması üzerine gizlilik ihlalinin kurbanı olduğu bildirildi.
42 yaşındaki Galler Prensesi, Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra 13 gün boyunca hastanede kalmıştı. Buckingham Sarayı’nın sağlığıyla ilgili çok az bilgi paylaşması da söylentilere yol açmıştı.
İyileşme sürecinde olduğu için az sayıda kişiyle görüşen Galler Prensesi’nin çocuklarıyla fotoğrafını, eşi Prens William çekti. Fotoğrafı geri çekmeyen ülkenin en büyük ajansı PA Media ise Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiklerini duyurdu.
İngiltere'de 'şirket' adıyla anılan Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin ailelerinden biri. Kraliyet ailesi The Crown Estate, Cornwall Dükalığı ve Lancaster Dükalığı gibi araziler ve bu arazilerdeki mülkleri de içerin 28 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor.
Ailenin gelirleri daha çok dükalıklardan gelmekte. Daha çok İngiltere'nin güneyindeki arazi ve mülklerden oluşan toplam 546 kilometrekarelik Cornwall Dükalığı'nın yönetimi Kral Charles'in en büyük oğlu Prens William'ın elinde. William'ın bu arazileri satması kanunen yasak ancak aile bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Dükalığın 2022 itibarıyla varlıklarının değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak ölçüldü.
Lancaster Dükalığı'nın portföyünde ise İngiltere ve Galler'deki geniş tarım arazileri, ticari ve kırsal mülkler ile tarihi binalar bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla dükalığın değeri yaklaşık 831,5 milyon dolar olarak açıklandı. Lancaster Dükalığı her yıl 25,5 milyon dolar kar elde ediyor.
Bunun yanında aile, vergi mükelleflerinden kesilen vergilerle oluşturulan bir fon olan Sovereign Grant'ten de ödeme alıyor. 2022-2023 yılları için Kral Charles, mülklerinin bakımını finanse etmek, personele maaş vermek ve resmi ziyaretler gibi diğer kraliyet görevlerinin masraflarını karşılamak için bu fondan yaklaşık 109 milyon dolar kullandı.