İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esir öldü! Biri 10 aylık diğeri ise 4 yaşında...

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen 3 İsrailli esirin adı daha açıklandı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in insani aradan önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü, esirlerin Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas olduğu aktarıldı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Kfir Bibas’ın 10 aylık, Ariel Bibas’ın ise 4 yaşında olduğu ve Sherry Silverman Bibas’ın çocukların anneleri olduğu belirtildi.
Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na götüren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı. Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Çoğunluğu çocuk olan hastalar tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.
Bölgeden hasta tahliyeleri sürerken konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sahra hastanelerimizi Gazze içinde kuracağız. Hastaları Gazze'de tedavi edeceğiz. Mısır, İsrail ve Türkiye’den oluşan bir koordinasyon ekibi ile yakın iletişim halinde, güvenli bir bölge olmasını önemsiyoruz. O nedenle bölgedeki üç alanla ilgili dün yerinde dediğim gibi inceleme yapıldı. Önümüzdeki günlerde, erken dönemde hastaları yerinde, Gazze'de tedavi etmek istiyoruz. Koordinasyon çalışmaları devam ediyor. Hastaneler ile ilgili bizim talebimiz Gazze'ye yakın bölgede olması şeklinde oldu. Bölgeden hasta tahliyeleri sürecek. Koordinasyon ekip üzerinden bu noktada, önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalarla bir sonuç alacağımıza inanıyorum. " ifadelerini kullandı.