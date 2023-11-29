İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esir öldü! Biri 10 aylık diğeri ise 4 yaşında...

Sağlık Bakanı Koca: Sahra hastanelerimizi Gazze içinde kuracağız

Bölgeden hasta tahliyeleri sürerken konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sahra hastanelerimizi Gazze içinde kuracağız. Hastaları Gazze'de tedavi edeceğiz. Mısır, İsrail ve Türkiye’den oluşan bir koordinasyon ekibi ile yakın iletişim halinde, güvenli bir bölge olmasını önemsiyoruz. O nedenle bölgedeki üç alanla ilgili dün yerinde dediğim gibi inceleme yapıldı. Önümüzdeki günlerde, erken dönemde hastaları yerinde, Gazze'de tedavi etmek istiyoruz. Koordinasyon çalışmaları devam ediyor. Hastaneler ile ilgili bizim talebimiz Gazze'ye yakın bölgede olması şeklinde oldu. Bölgeden hasta tahliyeleri sürecek. Koordinasyon ekip üzerinden bu noktada, önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalarla bir sonuç alacağımıza inanıyorum. " ifadelerini kullandı.