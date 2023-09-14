Libya’daki selde kayıplar artıyor

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Libya’nın resmi haber ajansı LANA’nın paylaştığı habere göre, sel felaketinde sadece Derne şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bine ulaştı, binlerce kişi de kayıp.

TOPLU MEZARA DEFİN

Felaketten çok etkilenen Derne kentinde hayatını kaybedenler, torbalara ve battaniyelere sarılarak toplu mezarlara gömülüyor. Sel felaketi Bingazi, Merc, Beyda, Suse kentlerinde de büyük yıkıma neden oldu. Bir nehir yatağına kurulu olan 100 bin kişinin yaşadığı liman kenti Derne’de aşırı yağışlar iki barajın yıkılmasına neden oldu. Barajların yıkılması sonucunda serbest kalan milyonlarca ton su, yolları ve köprüleri çökertti. Selden etkilenen Libya’nın doğusundaki evlerin çoğu dere yatağında inşa edilmiş. Felaket o kadar şiddetliydi ki, insanlar kaçacak yer bulamadı ve sele kapıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artması bekleniyor.

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Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 148 personel, tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi ile 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ve 159 sağlık çalışanının daha Libya’ya gitmek İzmir Alsancak Limanı’ndan yola çıktığını duyurdu.