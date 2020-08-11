Libya için yaptırım hazırlığı

Üç ülke, yaptırım uygulanacak şirketler ve yaptırımların nasıl uygulanacağı konusunda uzlaşmaya vararak konuyu AB boyutuna taşımak için düğmeye bastı. Alman basınına yansıyan bilgilere göre yaptırım uygulanacaklar arasında bir Türk şirketi de bulunuyor.

SİLAH SEVKIYATI

Listede Ürdün ve Kazakistan’dan birer şirket ve Libya’dan iki isim olduğu belirtiliyor. Listenin hazırlanmasında, BM kararına aykırı olarak Libya’ya silah sevkiyatı için lojistik destek sağlayan şirket ve bireyler hedef alındı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin talimatıyla hazırlanan listede yer alanların mal varlıklarının dondurulması, Avrupalı şirketlerle iş yapmalarının engellenmesi öngörülüyor. Bir sonraki aşamada sadece şirket ve bireylerle sınırlı kalınmayarak Libya’ya silah ve paralı asker sevkıyatı yapan ülkeler için de yaptırım uygulanması ihtimali var. Ancak bu ihtimalin devreye sokulması hem üzerinde uzlaşı sağlanması hem de yaratacağı sonuçlar itibarıyla çok daha zor.