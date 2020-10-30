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DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Libya Başbakanı Serrac'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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Libya Başbakanı Serrac'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmir'i etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Serrac, İzmir'i etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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