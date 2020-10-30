DHA
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Libya Başbakanı Serrac'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İzmir'i etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Serrac, İzmir'i etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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