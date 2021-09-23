Libya barışında ‘güven’ bunalımı

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TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, TM’nin önceki günkü oturumunda UBH’den güvenoyunun geri çekilmesi yönünde oylama yapıldığını belirtti. Buleyhık, oturuma katılan 113 milletvekilinden 89’unun ‘evet’ oyuyla hükümetten güvenoyunun geri çekilmesi kararının onaylandığını aktardı.

Tobruk kentindeki TM, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülüyor. Gelişme, geçen hafta başında Hafter ile Salih’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile Mısır’ın başkenti Kahire’de görüşmelerini izliyor.



‘SAVAŞ İSTİYORLAR’

TM’nin kararına Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tepki gösterdi. Dibeybe, “Meşruiyet sizindir ve karar verecek olan sizsiniz, engel çıkaranlar değil. Bize engel çıkaranlar, bu ülke için sadece kötülük, savaş ve yıkım istiyor” dedi. Libya Başbakanı, TM’den çıkan kararın tüm üyeleri temsil etmediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Temsilciler Meclisi’nin tüm üyelerini kötülemek mümkün değil çünkü aralarında onurlu olanlar var. Ulusal bir duruş sergiledikleri için onları tebrik ediyorum. Bugün Tobruk’tan ayrılarak Trablus’a geliyorlar.” Çok sayıda Libyalı kurum, siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri TM’nin oylamasının kanunsuz olduğunu bildirmişti. TM’nin bu adım için bir diğer yasama organı olan Devlet Yüksek Konseyi’nin onayını alması gerekiyor.



HAFTER’DEN SEÇİM ADIMI

Hafter bir yandan da ülkede 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlere hazırlanıyor. Dün Hafter birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri’nin Hafter yerine geçici olarak başkomutanlığa atandığı duyuruldu. Kararda, Nazuri’nin 23 Eylül-24 Aralık arasında görevi yürüteceği belirtildi. Böylece Hafter 24 Aralık’taki seçimlere katılabilecekken, seçimleri kaybetmesi halinde “görevine” dönmeyi planlıyor.

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HAFTER RAHAT DURMUYOR

Aralıktaki seçimlere hazırlanan Libya’da Hafter güçlerinin müttefiki Temsilciler Meclisi (TM), meşru Trablus hükümetine güvenoyunu geri çekti. Kararın Hafter ve TM Başkanı Akile Salih’in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi sonrası gelmesi dikkat çekti.



BM LİBYA MİSYONU: KARAR ENDİŞE VERİCİ

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Temsilciler Meclisi’nin, Ulusal Birlik Hükümeti’nden güvenoyunu geri çektiğini açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’ndan (UNSMIL) açıklama yapıldı. UNSMIL haberlerin endişe verici olduğunu, seçimle bir başka hükümet gelene dek ülkedeki meşruiyetin şu anki UMH hükümetinde olduğunu açıkladı. TM’ye en geç gelecek haftaya kadar seçim kanunu çalışmalarının bitirilmesi çağrısı yapıldı.