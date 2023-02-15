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Libya açıklarında tekne faciası: 73 ölü

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#Libya#Göçmen Teknesi#Uluslararası Göç Örgütü
Libya açıklarında tekne faciası: 73 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 17:56

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dün Libya açıklarında yaşanan tekne faciasında en az 73 göçmenin kayıp olduğunu ve kaybolanların ölü olarak kabul edildiğini, 7 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

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Akdeniz’de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı belirtilerek, en az 73 göçmenin kayıp olduğu ve ölü olarak kabul edildiği belirtildi.

Tekne faciasından sadece 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığını aktaran IOM, şuana kadar Libya Kızılayı ve polisi tarafından 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bu yıl 130'dan fazla düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gittikleri sırada hayatını kaybetti. IOM, Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl bin 450'den fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini ifade etti.

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#Libya#Göçmen Teknesi#Uluslararası Göç Örgütü

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