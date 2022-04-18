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Le Pen’e yeniden yolsuzluk suçlaması

#Le Pen#Fransa#Yolsuzluk
Le Pen’e yeniden yolsuzluk suçlaması

Fransa’da 24 Nisan’da ikinci turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak iki adaydan biri olan radikal sağcı Marine Le Pen hakkında yine bir yolsuzluk iddiası gündemde.

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Daha önce de yolsuzluk nedeniyle yargıyla başı derde giren Le Pen ve kendisine yakın bazı isimler 600 bin Euro’luk kamu kaynağını kötüye kullanmakla suçlanıyor. Avrupa Birliği’nin yolsuzlukla mücadeleden sorumlu ofisi OLAF kapsamlı bir raporu geçtiğimiz ay Fransız yargısına iletti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Dosyanın yargıdaki incelemesi sürüyor. OLAF, Le Pen’in yanı sıra babası Jean Marie Le Pen, eski erkek arkadaşı Louis Aliot ve partideki yakın çalışma arkadaşı Bruno Gollnisch hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) kaynaklarını amaç dışı kullanma suçlamasında bulunuyor. OLAF’ın suçlamaları 2014-2017 dönemini kapsıyor.

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