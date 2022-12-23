Lavrov: Karabağ'daki maden yatakları konusunda anlaşmazlıkların çözülmesinden yanayız

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Ermenistan'ın, barış anlaşması hazırlığı için bugün Moskova’da yapılması planlanan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmayı reddetmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova'da bir araya geldi. Bakan Lavrov, Ermenistan tarafının üçlü görüşmeye katılmamasına yönelik, "Bugün Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının barış anlaşması müzakerelerine devam etmek için topraklarımızda bir araya gelmesi konusunda mutabık kalmıştık. Biz bu toplantıya hazırlanıyorduk, ancak ne yazık ki Ermeni meslektaşlarımız Moskova'ya gelmeyi reddetti. Böyle bir fırsatın kaçırılmış olması üzücü" ifadelerini kullandı.



"ERMENİSTAN, TOPLANTIYA KATILMAMA KARARINI DİPLOMATİK YOLLARDAN ÖĞRENMEDİK"



Lavrov ve Bayramov, görüşmenin ardından ortak basın toplantı için kamera karşısına geçti. Lavrov, Ermenistan'ın toplantıya katılmama kararını diplomatik kanallardan öğrenmediklerini belirterek, "Biz de sizin gibi Ermenistan tarafının toplantıya katılmama kararını, basın servislerinden öğrendik. Bu tür durumlarda kullanılan diplomatik kanallar, bu kez kullanılmadı. Bu Ermeni tarafının kararıdır. Ancak Ermeni tarafının bugün bu toplantıya katılmama kararına dair kamuoyunu bilgilendirme yöntemi, elbette soru işareti uyandırıyor" şeklinde konuştu. Ermenistan'ın bu kararına karşı hala üçlü görüşmeleri sürdürme isteklerinin olduğunu vurgulayan Lavrov, "Görüşmenin (Bayramov ile) çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ermeni meslektaşlarımızın da katılımıyla üçlü görüşmenin gündemimizden çıkmadığı anlayışına sahibiz. Müzakere sürecini ne kadar sıklıkla ilerletirsek şu anda dünyada endişeye yol açan sorunlar da o kadar çabuk çözülecek" ifadelerini kullandı.

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"TÜM ANLAŞMAZLIKLARI YALNIZCA DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZMEK ÖNEMLİ"



Lavrov, "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun istikrara kavuşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduk, sınırların çizilmesi konusunda somut çabaların başlatılmasının en uygun çözüm olacağı konusunda hemfikiriz, bu amaçla Azerbaycan-Ermenistan ikili komisyonu oluşturuldu ve taraflar, Rusya'nın istişari yardımı ile çalışacağı konusunda anlaştı" dedi. Larov, "Tabi ki aynı zamanda, bu mekanizmanın tam ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlarken güç kullanımının tekrarını önlemek ve tüm anlaşmazlıkları yalnızca diplomatik yollarla çözmek önemlidir" şeklinde konuştu.



"KARABAĞ'DAKİ MADEN YATAKLARI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİNDEN YANAYIZ"



Ermeni tarafının Rus barış gücü birliklerinin Karadağ'daki görevlerini yerine getirmediği iddialarına yanıt veren Lavrov, "Elbette bugünkü görüşmemizde en çok değindiğimiz konu, Laçın koridorundaki durumun kötüleşmesiydi. Rus barış gücü birliklerinin ilgili taraflarla temaslarında sorunun çözümüne dair saat başı çalıştığını teyit ettik. Biz mümkün olan en kısa sürede tam teşekküllü ulaşım kanallarının oluşturulmasından ve bölgedeki (Karabağ) maden yataklarının işletilmesi konusunda anlaşmazlıkların çözülmesinden yanayız" diye konuştu.

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"GEÇMİŞTEKİ ÇATIŞMALARIN TEKRARI, BU ANLAŞMAYLA GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE ENGELLENECEK"



Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılacak olan bir barış anlaşmasının muhtemel çatışmaların önüne geçilmesi için güvenilir bir araç olacağını kaydeden Lavrov, "Rusya bu bölgede bize dost olan iki devlet arasında kalıcı ve adil bir barış tahsis edilmesini herkesten daha çok istiyor. Geçmişteki çatışmaların tekrarı bu anlaşmayla güvenilir bir şekilde engellenecek" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcılarının da yer aldığı görüşmelerin sürmesini umduklarını ve anlaşma maddelerinin genişletilmesinden yana olduklarını söyledi.



BAYRAMOV: “ERMENİSTAN, DEZENFORMASYON YAYARAK YANLIŞ BİR KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI”



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise basın toplantısında, Lavrov ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Bayramov, "Bu yıl Azerbaycan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü. Bu yılın sonuçları hakkında geniş kapsamlı, çok yönlü görüşmeler yaptık. Ülkelerimiz arasında imzalanan belgeler üst düzeyde hazırlandı ve önümüzdeki yıl bir dizi belgenin uygulanmasına tanık olacağız. Bugün Kuzey-Güney projesini de konuştuk. Bu proje öncelikle ulaşım ve demiryollarını kapsıyor. Aynı zamanda bugün bu projenin olanaklarını genişletmek, elektrik iletimi ve insani konulardan da bahsettik” dedi.



"LAÇIN-HANKENDİ YOLUNDA ARAÇLAR ENGELSİZ HAREKET EDİYOR"



Laçın yolunun abluka altına alındığına dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakan Bayramov, ”Barışçıl bir protesto düzenleyen çevre aktivistleri, taleplerini net bir şekilde dile getirdi. Eylemciler çevre terörüne karşı olduklarını ilan etti. Ambulanslar, Rus barış gücü birliğinin araçları ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin araçları, Laçın-Hankendi yolunda engelsiz bir şekilde hareket ediyor” diye konuştu.



"ERMENİSTAN, MADEN YATAKLARIMIZI BARBARCA SÖMÜRDÜ"



Laçın-Hankendi yolundaki protestonun nedeninin Karabağ'da bulunan maden yataklarının Ermeniler tarafından yasa dışı olarak işletilmesi olduğunu vurgulayan Bayramov, ”Ermenistan, maden yataklarımızı yasa dışı şekilde ve barbarca sömürdü. Bunu doğrulayan yerli ve yabancı uzman görüşleri var. Bu görüşler, Azerbaycan'ın ekolojisinin büyük ölçüde zarar gördüğünü kanıtlıyor. Böyle bir durumda Azerbaycan kamuoyunun tepkisini göstermesi gerekirdi. Azerbaycan her zaman sabırlı bir duruş göstermiştir. Bu konuyla ilgili olarak geçen yılın Kasım ayında başvurular yapılmış ve son iki ayda bu başvurular yoğunlaşmıştır. Çünkü son iki ayda Ermeni cemaatinin lideri olarak kendini göstermeye çalışanlar ortaya çıkmıştır. Bu kişilerin Karabağ ile hiçbir ilgileri olmadığı halde kendilerini lider olarak görüyorlar ve bu kişilerin gelişinden sonra ülkemizin zenginliklerinin yağmalanması hızlandı. Bu nedenle Azerbaycan tarafı ile Rus barış güçleri arasında geçtiğimiz aylarda görüşmeler yapılmış, anlaşmaya varılmıştır. Bunun üzerine bölgeyi izlemeye giden Azerbaycanlı uzmanların bölgeye girişine Ermeniler tarafından izin verilmedi. Aktivistler ve halk, sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinden ümidini keserek eylem kararı aldı” ifadelerini kullandı.

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"ERMENİSTAN, DEZENFORMASYON YAYARAK YANLIŞ BİR KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI"



Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması için üçüncü tur müzakerelerin olmayacağını neredeyse son anda öğrendiklerini belirten Bayramov, ”Müzakerelerin ilk turu Ekim'de Cenevre'de, ikinci turu Kasım'da Washington'da yapıldı ve üçüncü tur müzakerelerin de bugün Moskova'da yapılması planlanıyordu. Moskova'da yapılması planlanan toplantıdan kısa bir süre önce Ermeni tarafı Bakü'ye yeni bir teklif paketi sundu. Ancak biz Ermenistan'a bir ay önce teklifler göndermiştik. Önerileri sunduktan sonra Ermeni tarafı, Azerbaycan'ın görüşmeyi reddettiğini açıkladı ve dezenformasyon yayarak yanlış bir kamuoyu oluşturmaya çalıştı” dedi.



"ERMENİSTAN TOPRAKLARIMIZA MİLYONLARCA MAYIN GÖMDÜ"



Ermenistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Bayramov, ”Ermenistan her zaman müzakerelere hazır olduğunu iddia etti. Ancak müzakere etmek isteyen ülke topraklarımızı işgal etmiş, bitmek bilmeyen siperler ve sığınaklar inşa etmiş, milyonlarca anti-personel mayını ve tanksavar mayını gömmüştür. Eğer bir ülke gerçekten sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışıyorsa 30 yıl boyunca topraklarımızda büyük çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirmemesi gerekir” şeklinde konuştu.