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Lanetli selfie

Güncelleme Tarihi:

#Ellen Degeneres#Oscar#Selfie
Lanetli selfie
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 07:00

Ellen DeGeneres’in 2014 yılında Oscar gecesinde paylaştığı ve dünyanın en ünlü isimlerinin yer aldığı selfie ‘lanetli’ çıktı. Dünya çapında viral olan fotoğrafta yer alan yıldızlar, 10 yıldır çeşitli skandallar, başarısız projeler ya da özel hayatlarında yaşadıkları sorunlarla sık sık gündeme geliyor.

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-19 YILLIK PROGRAMI SONA ERDİ: Ellen DeGeneres, yıllardır süren programının perde arkasında son derece kötü bir işyeri yarattığı, çalışanlarını baskıladığı ile ilgili haberlerle uzun süre manşetlerden düşmedi. 19 yıllık “Ellen DeGeneres Show” 2022’de sona erdi.

-CİNSEL İSTİSMAR SKANDALI: Kevin Spacey #MeToo kampanyasıyla başlayan ifşalardan payını aldı ve birçok kurbanı ortaya
çıkıp usta aktörü cinsel taciz
hatta tecavüzle suçladı.

-EFSANE AŞIKLAR KANLI BIÇAKLI OLDU: Hollywood’un en beğenilen çiftlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie, ‘Oscar selfiesi’nden iki yıl sonra yollarını ayırdı. Yollarını ayırmakla da kalmayan ünlü çift deyim yerindeyse kanlı bıçaklı düşman oldu.

-45 YILLIK EVLİLİK BİTTİ: Hollywood’un en başarılı isimlerinden Meryl Streep’in 45 yıllık eşi Don Gummer ile 2017 yılından beri ayrı olduğu ortaya çıktı.

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-OSCAR HEYKELİNE KAVUŞAMADI: Bradley Cooper, 2014 yılında ikinci kez Oscar’a aday gösterilmişti. Cooper bu adaylıktan sonra 10 defa daha Oscar Ödülleri’ne aday gösterildi ve ne yazık ki hiçbirinde heykelciği kucaklayamadı.

-BAŞARISIZ PROJELER: Bir zamanların en dikkat çeken isimlerinden Julia Roberts, 2014’ten bu yana başarılı hiçbir projede yer alamadı.

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#Ellen Degeneres#Oscar#Selfie

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