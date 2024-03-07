Lanetli selfie

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-19 YILLIK PROGRAMI SONA ERDİ: Ellen DeGeneres, yıllardır süren programının perde arkasında son derece kötü bir işyeri yarattığı, çalışanlarını baskıladığı ile ilgili haberlerle uzun süre manşetlerden düşmedi. 19 yıllık “Ellen DeGeneres Show” 2022’de sona erdi.

-CİNSEL İSTİSMAR SKANDALI: Kevin Spacey #MeToo kampanyasıyla başlayan ifşalardan payını aldı ve birçok kurbanı ortaya

çıkıp usta aktörü cinsel taciz

hatta tecavüzle suçladı.

-EFSANE AŞIKLAR KANLI BIÇAKLI OLDU: Hollywood’un en beğenilen çiftlerinden Brad Pitt ve Angelina Jolie, ‘Oscar selfiesi’nden iki yıl sonra yollarını ayırdı. Yollarını ayırmakla da kalmayan ünlü çift deyim yerindeyse kanlı bıçaklı düşman oldu.

-45 YILLIK EVLİLİK BİTTİ: Hollywood’un en başarılı isimlerinden Meryl Streep’in 45 yıllık eşi Don Gummer ile 2017 yılından beri ayrı olduğu ortaya çıktı.

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-OSCAR HEYKELİNE KAVUŞAMADI: Bradley Cooper, 2014 yılında ikinci kez Oscar’a aday gösterilmişti. Cooper bu adaylıktan sonra 10 defa daha Oscar Ödülleri’ne aday gösterildi ve ne yazık ki hiçbirinde heykelciği kucaklayamadı.

-BAŞARISIZ PROJELER: Bir zamanların en dikkat çeken isimlerinden Julia Roberts, 2014’ten bu yana başarılı hiçbir projede yer alamadı.