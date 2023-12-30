Lanetli portre yine ortaya çıktı! Yeni sahibinin de yüzü gülmedi: Şansızlıklar peşimi bırakmadı...

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Birleşik Krallık'taki bir hayır kurumundan defalarca kez alınıp iade edilen küçük bir kızın tüyler ürpertici portresi, geçtiğimiz Ağustos ayında 'lanetli' olduğu gerekçesiyle internette viral olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti.

İNTERNETTE FIRTINALAR KOPARMIŞTI

Portreyi ilk olarak satışa çıkaran HARC yardım mağazasının müdürü Steve Elledge, Insider'a yaptığı açıklamada küçük kızın görüntüsünün biraz tuhaf olduğunu kabul ederek tabloya ilk olarak 20 sterlinlik bir fiyat belirlediklerini anlattı. İlk müşteri portreyi almasının üzerinden 24 saat geçmeden geri dönerek tabloyu iade etti, üstelik parasını bile geri almadı.



Buying! What’s the worst that could possibly happen? pic.twitter.com/LcHABdgvO0 — Jayne Sharp (@Jaynesharp) July 22, 2023

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Portre yeniden vitrine çıktı ve satıldı. Ancak satın alan kadın 3 gün sonra mağazaya geri döndü ve 'hayatındaki her şeyin ters gittiğini' söyleyerek tabloyu iade etti. Elledge iki kere iade edilen portreyi üçüncü kez vitrine çıkarırken üzerine 'muhtemelen lanetli' diye bir not iliştirdi. Amacı sadece şaka yapmaktı ama lanetli olduğu iddia edilen portre internette fırtınalar kopardı.

SON SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI: ŞANSIZLIKLAR PEŞİMİ BIRAKMADI

Tabloyu üçüncü kez satın alan Zoe Elliott-Brown siyah bir figür tarafından takip edildiğini iddia ederek portreyi internet üzerinden satışa koydu.'The London Bridge Experience' isimli turistik bir mekan işleten James Kislingbury tüyler ürpetren tabloyu Cadılar Bayramı'nda işletmesinin resepsiyonuna asmak için 1.680 £ karşılığında satın aldı.

44 yaşındaki işletme sahibi, aylar sonra ortaya çıkarak İngiliz medyasına tabloyu aldığı gündem beri şanssızlıklarla boğuştuğunu anlattı.



PERSONEL TAKİP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ, ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PATLADI

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Portreyi işletmesine getirdiği gün internetin kesildiğini, televizyonların rasgele açılıp kapandığını öne süren adam, "Portreyi bir kaç gün sarılı halde arka tarafta tuttum. Kimse onu satın aldığımı bilmiyordu ama personel, onları takip eden gölge figürlerin görüldüğünü bildirmeye başladı. Çalışanlarımdan biri sürekli arkasında ayak sesleri duyduğunu iddia ediyordu." ifadelerini kullandı.



Ekim ayı sonunda portreyi Berkshire'daki aile evine götürdüğünü anlatan Kislingbury, "Aynı gün kayınpederim hastaneye kaldırıldı ve bulaşık makinemiz ve ekmek kızartma makinemiz patladı. Daha önce hiç böyle sorunlar yaşamamıştık" dedi.

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"HER TÜRLÜ TUHAF ŞEY OLDU"

İlk başta yaşadıklarının kötü bir tesadüfler zinciri olduğunu düşünen adamın işletmesini Kasım ve Aralık aylarında iki kere su bastı. Ailesi ile birlikte çıktığı tatilde köprücük kemiğini incitti.

Tüm bunlara rağmen tablodan kurtulmayı planlamadığını söyleyen Kislingbury İngiliz medyasına "Her türlü tuhaf şey oldu. Bu beni biraz ürkütüyor ama artık buna alıştım. Tabloyu tutmayı planlıyorum" dedi.