Kuzey Koreli diplomat Güney Kore’ye iltica etti

Güney Kore medyasında yer alan bir habere göre, Kuzey Kore’nin Kuveyt maslahatgüzarı Ryu Hyun-woo 2019 yılının Eylül ayında ailesi ile birlikte Güney Kore’ye iltica etti. Kuzey Koreli diplomatın, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için Güney Kore’ye sığındığı öğrenildi.

Güney Koreli yetkililer henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Ryu Hyun-woo’nun 2019 yılında Güney Kore’ye 2019 iltica talebinde bulunduğu ancak konunun bugüne kadar sır olarak saklandığı ifade ediliyor.

Ryu Hyun-woo, 2017 yılından bu yana Kuveyt maslahatgüzarı olarak görev yapıyordu.

Her yıl bin kadar kişi Güney Kore’ye iltica ederken Kuzey Koreli diplomatların Güney Kore’ye sığınması nadir olarak görülüyor.

Kuzey Kore’nin Roma Büyükelçiliğinde görev yaparken 2018'in sonunda kayıplara karışan Kuzey Koreli diplomat Jo Song-gil'in 2019 yılında Güney Kore’ye sığındığı belirlenmiş ancak olay 2020 yılında kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Kuzey Kore’nin Birleşik Krallık Büyükelçi Yardımcısı Thae Yong-ho, 2016 yılında ailesi ile birlikte Güney Kore’ye iltica etmişti.