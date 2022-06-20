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Kuzey Kore'de yeni salgın paniği büyüyor... Flaş karantina kararı

#Kuzey Kore#Salgın#Dünya
Kuzey Korede yeni salgın paniği büyüyor... Flaş karantina kararı

Dünya koronavirüs ile yavaş yavaş vedalaşırken Kuzey Kore'den gelen haberler ile sarsılmış durumda. Yeni bir salgın hastalığın görüldüğü ülkede vaka sayılarındaki artış sonrası karantina kararı geldi. İşte yüzlerce kişiyi etkileyen hastalık ile ilgili bilinenler...

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Yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakasını duyuran Kuzey Kore'den dünyayı alarma geçiren haberler gelmeye devam ediyor.

Dünya koronavirüsün etkilerini silmeye devam ederken Kim Jong-un'un demir yumruğu ile yönetilen ülke yeni bir salgın ile boğuşuyor.

İlk olarak perşembe günü ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde ortaya çıkan hastalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tanımlanamayan bir mide hastalığı salgınıyla boğuşan Kuzey Kore'de karantina kararı çıktı.

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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, salgını kurdurmak adıma Kim Jong-un zorunlu karantina emri verdi.

Karantina kararının ilk etapta şüpheli vakaları kapsayacağı, ancak vaka sayısındaki artışın durdurulamaması durumunda genişletilebileceği belirtiliyor.

HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

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Uzmanlar, Kuzey Kore devlet medyasının "enterik hastalık" olarak tabir ettiği hastalığın yiyecek ve su yoluyla veya enfekte kişilerin dışkılarıyla temasla bulaşan bağırsak hastalıkları tifo, dizanteri veya kolera olabileceğine dikkat çekerken, söz konusu hastalıkların ülkede zaten sıkça görüldüğü belirtildi.

Kuzey Korede yeni salgın paniği büyüyor... Flaş karantina kararı

İŞTE EN BELİRGİN SEMPTOMU

'Tanımlanamayan mide hastalığı' olarak anılan durumdan mustarip kişilerdeki en belirgin semptomun yüksek ateş olduğu belirtiliyor.

VAKA SAYISI BELLİ OLDU

Dün ülkenin devlet güdümündeki haber ajansı KCNA yüksek ateşten mustarip 19 bin 310 vaka olduğunu açıkladı.

Haberde bu vakaların kaçının Koronavirüs hastası kaçının yeni hastalıktan etkilenen kişiler olduğuna dair bir bilgi yer almadı.

İngiliz SKY News ise söz konusu ilk olarak perşembe günü bildirilen hastalığın en az 800 ailenin etkilendiğini duyurdu.

Kuzey Kore'de yeni salgın paniği
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Ülke basınında yer alan haberlerde ise salgın hastalık ile mücadele kapsamında içme ve kullanma suyunun güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünün altı çizildi.

Kuzey Kore 12 Mayıs'ta ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, 25 milyonluk ülke virüsün adına atıfta bulunmadan ardı ardına yüzbinlerce kişide "yüksek ateş" belirtisi gözlendiğini dünyaya duyurmuştu.

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Uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle kesin vaka sayısının tespit edilemediği yorumunda bulunurken, salgının ilk günlerinde devlet mekanizmalarının sağlık krizini yönetmedeki başarısızlığından şikayet eden lider Kim Jong Un, acil durum ilan ederek tedbirlerin artırılması talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Kim Jong Un bu kapsamda ülke çapında Covid karantinaları emri vermişti.

Kuzey Korede yeni salgın paniği büyüyor... Flaş karantina kararı

AŞI KARARI PAHALIYA MAL OLDU

Kuzey Kore, hem Çin yapımı Sinovac aşısı hem de AstraZeneca aşıları için kendisine yapılan teklifleri reddederek nüfusuna bir Covid-19 aşı programı uygulamadı.

Bu nedenle pek çok ülkede sonuna gelinen pandeminin bu ülkede etkisi sürdürmesinden korkuluyor. Uzmanlar ülkenin sert pandemi önlemleri alarak Çin'dekine benzer bir yol izleyebileceğinin de altını çiziyor.

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Ülke, pandeminin başlangıcından bu yana sınırlarını kapalı tutarak virüsü dışarıda tutmayı amaçlamıştı.

Bu politikası ise yoksul ülkeye gerekli malzemelerin akışı büyük ölçüde azaldığından korkunç bir ekonomik duruma ve gıda kıtlığına yol açtı.

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#Kuzey Kore#Salgın#Dünya

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