Kuzey Kore, Malezya'daki büyükelçiliğini kapattı

Kuzey Kore, Malezya'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Basın mensuplarının yaklaşmaması için etrafına polis barikatı kurulan büyükelçilik binasına, çalışanları götürmek üzere yerel saatle sabah 09.00 civarında bir otobüs geldi.

Saat 11.00'de büyükelçilik binasından hareket eden otobüs, Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na gitti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 2019'dan bu yana ülkede gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Aynı gün Kuzey Kore'nin açıklamasını kınayan Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara