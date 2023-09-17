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Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi

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#Kim Jong-Un#Kuzey Kore#Rusya
Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 14:22

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya'ya yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yer buldu. Jong-un'un bugün Rusya ziyaretini tamamlayarak zırhlı tren ile ülkeden ayrıldığı açıklandı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine geldiği Rusya’da temaslarını bugün tamamladı.

Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi

Rusya haber ajanslarından edinilen bilgilere göre, Kim Rusya’nın güney doğusundaki Artyom şehrinden bugün ülkesine gitmek üzere özel zırhlı treniyle ayrıldı.

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Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi

Artyom-Primorsky-1 tren istasyonundan törenle uğurlanan Kim’in treninin Kuzey Kore sınırına doğru yaklaşık 250 kilometre ilerlediği kaydedildi.

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Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya gelmişti.

Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi

Kim ayrıca, Rusya’nın Komsomolsk-na-Amure kentinde savaş ve sivil uçaklarının üretildiği fabrikalar ile nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının bulunduğu havaalanında ve bir savaş gemisinde incelemelerde bulunmuştu.

Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni... Kim Jong-un’un Rusya ziyareti sone erdi

 

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#Kim Jong-Un#Kuzey Kore#Rusya

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