Kuzey Kore-ABD arasında yeni kriz: ABD askeri Travis! Sınırı kahkahalar atarak geçmiş! Kuzey Kore'ye geçen ABD askeri

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Birleşmiş Milletler Komutanlığı tarafından birkaç gün önce yapılan açıklamada bir ABD vatandaşının yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge’ye geçerek Kuzey Kore’ye giriş yaptığını duyurmuştu. BM, bu kişinin Kuzey Kore güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD GÜNDEMİNE OTURAN 23 YAŞINDAKİ ASKER

İlerleyen saatlerde, Kuzey Kore’ye giriş yapan kişinin ABD askeri Travis King olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki asker bir anda ABD gündemine otururken Washington yönetimi adeta alarma geçti.

ABD İLETİŞİME GEÇTİ, KUZEY KORE CEVAP VERMİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün düzenlediği basın toplantısında King ile ilgili herhangi bir ortakla temas kurulup kurulmadığına dair gelen soruyu, “Yabancı hükümetlerle temaslar konusunda Pentagon dün Kore Halk Ordusundaki mevkidaşlarıyla temasa geçti. Anladığım kadarıyla bu iletişimlere henüz cevap verilmedi” şeklinde yanıtladı.



Miller, durum göz önünde bulundurulduğunda bu görüşmelerin ‘oldukça hassas’ olduğunu vurgulayarak, “Ancak şunu söyleyebilirim ki Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda Güney Kore ve İsveç'teki muhataplarımızla ve Washington'daki muhataplarımızla temaslarda bulunduk” dedi.

KİM BU ASKER?

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ABD, vatandaşı ile ilgili temaslarına devam ederken, Kuzey Kore’ye izinsiz geçtiği için burada tutuklanan Travis King'le ilgili de dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

23 yaşındaki ABD askerinin, sınırı geçmeden önceki haftalarda Güney Kore'de kavgaya karıştığı için tutuklandığı ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, bir gece kulübünde kavgaya karışan King sonrasında bir polis aracına da zarar verdi.

ABD askeri olay nedeniyle 2 ay tutuklu kaldı ve 10 Temmuz’da salıverildi.



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Serbest bırakıldıktan sonra, ABD’de askeri mahkemeye çıkarılmak üzere üzere Incheon’da havalimanına götürülen King, kendisine eşlik eden askeri inzibatın, uçağa kadar eşlik edememesi nedeniyle havalimanından kaçmayı başardı ve Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katıldı.

ABD’li yetkililer de King’in kendi isteğiyle Kuzey Kore toprağına ayak bastığını doğrularken, ABD askerinin gerekli izinleri nasıl aldığı hala bilinmiyor.

SINIRI KAHKAHA ATARAK GEÇMİŞ

Ocak 2021’de ABD ordusuna katılan ve gözetleme uzmanı olarak görev yapan King'in kaçışının planlı olduğu konuşulurken görgü tanıkları askere ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

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Aynı tura katılan bir görgü tanığı da CBS'e yaptığı açıklamada, askerin ilk önce binaların çevresinde koşmaya başladığını, Kuzey Kore'ye doğru sınırı geçerken de yüksek sesle kahkahalar attığını söyledi.

"Başta kötü bir şaka sandım ama geri gelmeyince bunun şaka olmadığını anladım" diyen görgü tanığı yetkililerin asker kovaladığını ancak yakalayamadığını belirtti.



ABD'li askerin ailesi, Travis'in iyi kalpli bir genç olduğunu vurgularken amcası King'in yaşadığı bir aile trajedisi nedeni ile böyle davrandığını öne sürdü. ABD medyası ise genç askerin kaçışının nedeninden çok Kuzey Kore'nin King karşılığında ne isteyeceğine odaklandı.

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Gazeteler Kuzey Kore'nin King’i ABD ile bir ‘pazarlık’ aracı olarak kullanabileceğini öne sürerken askerin düşük rütbesi nedeni ile bu durumun çok da uzun sürmeyeceği düşünülüyor.



1996 yılından bu yana aralarında turistler, akademisyenler ve gazetecilerin olduğu birçok Amerikalı Kuzey Kore'de gözaltına alındı.

ABD devleti, 2017 yılında ülke vatandaşlarının Kuzey Kore’ye gitmesini yasakladı. Ve bu yasak halen yürürlükte.

ABD vatandaşlarına Kuzey Kore cezaevlerinde kötü muamele yapıldığı açıklanıyor. Ocak 2016’da Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier, kaldığı otel içindeki bir tabelayı çaldığı iddiasıyla tutuklandı.2017 yılının Haziran ayında serbest bırakılarak ABD’ye döndüğünde komadaydı ve bir hafta sonra hayatını kaybetti.