Kuran ve camilerle ilgili skandal vaatleri başına dert oldu! Wilders'a koalisyon resti: Samimiyetini kanıtla

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Aşırı sağcı ve İslam karşıtı fikirleriyle tanınan Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) Hollanda'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen seçimlerde beklenmeyen bir zafere imza atmış ve parlamentodaki 150 sandalyeden 37’sini kazanmıştı.

Avrupa'da şok etkisi yaratan seçimler sonrası Wilders başbakanlık için en güçlü aday haline gelse de ırkçı lider koalisyon için diğer partileri ikna etmekte zorlanıyor.

WİLDERS'A YÖNELİK MESAFELİ TAVIR KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNDE DE DEVAM EDİYOR

Hollanda’daki siyasi partilerin Wilders’e yönelik mesafeli tavrı, koalisyon oluşumunda da devam ediyor.

Wilders, seçimlerden sonra Dilan Yeşilgöz liderliğindeki VVD, Pieter Omtzigt’in partisi NSC ve Carolina van der Plas’ın lideri olduğu Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile güçlü bir sağ hükümet istediğini açıkladı.

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Ancak VVD lideri Dilan Yeşilgöz, seçimden ağır yenilgiyle çıktıklarını belirtti ve koalisyona dahil olmak yerine dışardan destek vermek istediklerini söyledi. Bu da güçlü sağ koalisyon yerine Wilders liderliğinde aşırı sağ azınlık hükümeti seçeneğini gündeme getirdi.



İlk kez katıldığı seçimi, 20 milletvekili ile dördüncü sırada tamamlayan merkez sağcı NSC, olası koalisyonun kilit partisi haline geldi. Ama NSC lideri Omtzigt’in “anayasaya aykırı” olarak nitelendirdiği, Wilders’in başta camilerin kapatılması ve Kuran’ın yasaklanması gibi radikal vaatlerini nasıl askıya alacağını görmek istiyor.

Bu nedenle Omtzigt koalisyon pazarlıklarından önce, aşırı şağcı PVV’deki “DNA değişikliğinin nasıl olacağını” tartışmak istiyor.

NSC lideri Pieter Omtzigt, PVV lideri Wilders'in İslam, AB ve Ukrayna hakkındaki radikal planlarını nasıl askıya alacağını samimi bir şekilde ortaya koymasını bekliyor.



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Omtzigt, koalisyon görüşmeleri için arabulucu olarak atanan eski sosyal demokrat bakan Ronald Plasterk'e yazdığı mektupta "Şu anda müzakereleri başlatmak istemiyorum" dedi.

Öncelikle içerik açısından tarafların toplumsal sorunlara ne tür çözümler istediğinin araştırılmasını öneren Omtzigt, Wilders’in seçim programında yer alan İslamlaşma ile mücadele konusundaki "hukuka aykırı" vaatlere tepkisini yineledi.

Omtzigt, İslamlaşma ile mücadele dışında Wilders’in Ukrayna’ya yardımın durdurulması ve Hollanda’nın Avrupa Birliği‘nden (AB) çıkması (Nexit) gibi konularda nasıl birleştirici bir rol oynayacağını bilmek istediğini söyledi.



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Wilders ise koalisyon çağrısı yaptığı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz ile NSC lideri Pieter Omtzigt’i, “pazarlıklar öncesi elini güçlendirmek için siyasi oyun oynamakla” suçladı.