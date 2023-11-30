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'Almanya için büyük bir aşağılanma' Cumhurbaşkanı Steinmeier yarım saat uçak kapısında bekletildi!

Güncelleme Tarihi:

#Frank-Walter Steinmeier#Almanya#Katar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 12:14

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın resmi ziyaret için gittiği Katar'da yarım saat uçak kapısında bekletilmesi Almanya'da tartışmalara neden oldu.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ve Umman’a yaptığı resmi ziyaretin ardından Katar'a gitti. Steinmeier'ın Katar'da karşılanma şekli Almanya'da tartışmalara neden oldu.

30 DAKİKA UÇAK KAPISINDA BEKLEDİ

Steinmeier, Doha Uluslararası Havaalanı’nda inişten sonra uçağın kapısında yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildi. Daha sonra Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi tarafından karşılandı.

Almanya için büyük bir aşağılanma Cumhurbaşkanı Steinmeier yarım saat uçak kapısında bekletildi

İSRAİL POLİTİKASINA 'TEPKİ' OLARAK YORUMLANDI

Steinmeier, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmesine zamanında yetişse de, Cumhurbaşkanı'nın havalimanında bekletilmesi, Almanya'nın İsrail politikasına tepki olarak yorumlandı.

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30 dakikalık bekleyiş Alman basınında manşetlere taşınırken, Katar’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Steinmeier, dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ülkeden ayrıldı.

Almanya için büyük bir aşağılanma Cumhurbaşkanı Steinmeier yarım saat uçak kapısında bekletildi

"KATAR ZİYARETİNDE HAYAL ETTİĞİ ŞEY BU DEĞİLDİ"

Alman Der Spiegel dergisi 'Steinmeier'ın Katar ziyaretinde hayal ettiği şey bu değildi. Cumhurbaşkanı kollarını kavuşturup yarım saat uçak kapısında beklemek zorunda kaldı' ifadelerini kullandı.

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Bild de cumhurbaşkanının yarım saat bekletildiğine dikkat çekti ve Steinmeier'ın havalimanında zaman geçirebileceğini ancak bunun yerine suratını asarak uçak kapısında beklemeyi tercih ettiğini yazdı.

Almanya için büyük bir aşağılanma Cumhurbaşkanı Steinmeier yarım saat uçak kapısında bekletildi


"ALMANYA İÇİN BÜYÜK BİR AŞAĞILANMA"

Sosyal medyadaki yorumlarda da Steinmeier'ın uçak kapısında bekletilmesi 'Almanya için büyük bir aşağılanma' olarak değerlendirildi.

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'İSRAİL'İ KINAMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gazze'de binlerce kişinin ölmesine neden olan İsrail ordusunu "kendisini savunduğu için kınanamayacağını" ifade etmişti.

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#Frank-Walter Steinmeier#Almanya#Katar

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