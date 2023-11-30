Üst üste gece vardiyası, 89 canlı yayın! 5. gün hayatını kaybetti, '996' tartışması alevlendi...

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Çin'in Henan eyaletinde yer alan Ping Ding Shan Teknik Koleji'nde eğitimine devam eden Li Hao, Haziran ayında mezun olabilmesi için gereken stajını 'Yihui Culture Media' isimli Çinli bir bir medya şirketinde yapıyordu.

26 GÜN İÇİNDE 240 SAAT CANLI YAYIN

Altı aylık zorunlu stajını yapabilmek için aylarca iş arayan genç adamın şirket ile yaptığı anlaşma kapsamında 26 gün içinde 240 saat canlı yayın yapması gerekiyordu.

Li video oyunları hakkında yaptığı canlı yayınlardan 3.000 yuan (420 ABD Doları) maaş alacaktı.

Okul ve özel hayatının dışında günün yüzde 38,4'ünü canlı yayın yaparak geçiren Li, 15 Ekim ile 10 Kasım arasında 89 canlı yayın oturumu gerçekleştirdi.

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10 Kasım sabahı ev arkadaşları genç adamı yatağında tepkisiz ve hızla nefes alırken buldular. Çağrılan ambulans olay yerinde acil müdahalede bulunsa da talihsiz genç kurtulamadı.



Li'nin hayatını kaybettiği gün, akşam 9'dan sabah saat 6'ya kadar canlı yayın yaptığı öğrenildi. Bu onun üst üste beşinci gece vardiyasıydı.

ŞİRKET 700 DOLAR TAZMİNAT TEKLİF ETTİ

Babası oğlunun gece vardiyasına geçmesi için baskı yapıldığını öne sürerken, şirket iddiaları reddetti ve aileye 5.000 yuan (700 ABD Doları) tazminat teklif etti.

Şirket, Çin medyasına yaptığı açıklamada, yapılan canlı yayınların zor olduğunu, kendileri için çalışan bir çok insanın iş-yaşam dengesi sorunu yaşadığını itiraf etti.

996 TARTIŞMASI ALEVLENDİ! ÇİN'DE BÜYÜK ÖFKE: KÖLE GİBİYİZ, BÖYLE ŞİRKETLER İFLAS ETMELİ

Talihsiz gencin ölümü yoğun çalışma şartlarının yıllardır tartışma konusu olduğu Çin'de öfkeye neden oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda kullanıcılar çalışma şartlarına isyan etti. Kullanıcılardan biri “Böyle şirketler bir an önce iflas etmeli” derken insanların 'köle' muamelesi gördüğünü söyledi.

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Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'deki '996' çalışma modeli uzun yıllardır tartışma konusu...



'996' özellikle teknoloji sektöründe altı gün süreyle sabah dokuzdan akşam dokuza kadar çalışılan ‘modeli’ simgeliyor.

Çin’de yer yıl binlerce kişinin çok çalışmaktan dolayı hayatını kaybettiği öne sürülüyor.