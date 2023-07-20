Kur'an-ı Kerim yakan Paludan için flaş karar

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Paludan hakkında, Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliğinden 'ifade alınmasına yönelik yakalama' kararı talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı