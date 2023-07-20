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Kur'an-ı Kerim yakan Paludan için flaş karar

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#İsveç#Paludan#Yakalama Kararı
Kuran-ı Kerim yakan Paludan için flaş karar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 11:27

Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce, İsveç’in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi Genel Başkanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Paludan hakkında, Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliğinden 'ifade alınmasına yönelik yakalama' kararı talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı

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#İsveç#Paludan#Yakalama Kararı