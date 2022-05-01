Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! 400 kişi hastanelik oldu

#Irak#Kum Fırtınası#Nefes Darlığı

Irak’ı sabah saatleri itibariyle etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini yeniden etkisi altına aldı. Irak basınında hastane kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ülkenin orta kısmı ile güneyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı çeken 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kum fırtınası Irakı esir aldı 400 kişi hastanelik oldu


Haberlerde, Bağdat’ta 100’den fazla, Necef’de 70’ten fazla, Diyale’de 50, Anba’da 50’den fazla, Babil’de 100’den fazla ve Divaniye, Simava, Meyasan’da ise onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanında uçuşlar askıya alınmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bill Gatesten flaş DSÖ açıklaması... Sıradaki tehdidin adını koyduBill Gates'ten flaş DSÖ açıklaması... Sıradaki tehdidin adını koyduHaberi Görüntüle

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#Kum Fırtınası#Nefes Darlığı

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter