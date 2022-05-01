Kum fırtınası Irak'ı esir aldı! 400 kişi hastanelik oldu

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Irak’ta nisan ayının başından bu yana etkili olan kum fırtınası başkent Bağdat ile ülkenin güneyini yeniden etkisi altına aldı. Irak basınında hastane kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ülkenin orta kısmı ile güneyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle nefes darlığı çeken 400’den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.





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Haberlerde, Bağdat’ta 100’den fazla, Necef’de 70’ten fazla, Diyale’de 50, Anba’da 50’den fazla, Babil’de 100’den fazla ve Divaniye, Simava, Meyasan’da ise onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Irak’ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanında uçuşlar askıya alınmıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Irak’ta geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kum fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Başkent Erbil'de de uçuşlar iptal edilmiş ve Meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.