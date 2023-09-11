Kuleba Batı’dan şikâyet etti: İlerleme kaydedemiyoruz

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dondurulmuş Rus varlıklarının ülkenin yeniden inşasında kullanılmak üzere Ukrayna’ya devredilmesi ve bir savaş suçları mahkemesi kurulması konusunda da yeterli ilerleme kaydedilmediğini belirterek “Maalesef her iki konuda da bir tür çıkmazdayız çünkü ilk meselede fikir ayrılığımız var ve ikinci meselede açıkça irade eksikliği var” dedi.

HİBRİT MAHKEME ÖNERİSİ

G7 ülkelerinin, Rusya liderinin yargılanmasında Ukrayna yasalarına dayalı hibrit bir mahkeme kurulmasından yana olduğunu söyleyen Kuleba, söz konusu önerinin Putin başta olmak üzere, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ruya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi isimlerin uluslararası dokunulmazlığını kaldırmayacağını ve bu durumun Kiev için kabul edilemez olduğunu belirtti.



Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması konusunda, “Avrupa ve ABD’den hâlâ ‘Üzerinde çalışıyoruz’ yanıtı alıyorum. Bir sonuca varmak için irade eksikliği var. Bunu değiştirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından, Rusya Merkez Bankası’nın dünya genelinde yaklaşık 300 milyar Euro’luk varlığı dondurulmuştu.