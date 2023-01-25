Kulaklarını, burnunu ve üst dudağını aldırdı...Yeni görüntüsü dehşete düşürdü: Restoranlar beni almıyor!

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Fransa'da yaşayan 33 yaşındaki bir adam siyah bir uzaylıya benzemek için kendini tanınmayacak bir hale getirdi.

KULAKLARINI, BURNUNUN UCUNU VE ÜST DUDAĞINI ALDIRDI

Adının Anthony Loffredo olduğu öğrenilen adam hayalindeki görünüme ulaşmak için göz bebekleri de dahil vücudunun her yerine dövmeler yaptırdı.

Defalarca kez ameliyat masasına yatan adam kulaklarını, burnunun ucunu ve üst dudağını aldırdı, çenesine büyük bir delik açtırdı.



Yirmili yaşlarda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, istediği gibi bir hayatı olmadığını ve ait olmadığı bir bedende doğduğunu fark ettiğini ve bu nedenle vücudunu değiştirme ihtiyacı duyduğunu hissettiğini söyleyen adamın son görüntüsü bugün dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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"İŞ BULAMIYORUM, RESTORAN VE KAFELER BENİ ALMIYOR"

LadBible TV'ye konuşan Fransız adam, aşırı görünümünün kendisine bazı eleştiriler getirdiğini ve hayatını zorlaştırdığını kabul etti.

Görüntüsü nedeni ile iş bulmakta sıkıntı yaşadığını anlatan adam şimdi de restoran ve kafelere gittiğinde işletmelerin ona hizmet etmek istemediğini söyledi;

"Bir restorana gittiğimde garson gelip orada yemek yiyemeyeceğimi söylüyor. Vücut modifikasyonu size kendinizi iyi hissettirse de karanlık bir tarafı da var "



33 yaşındaki adam burnunu ve üst dudağını aldırmak için geçirdiği operasyonun Fransa'da yasal olmaması nedeni ile İspanya'ya gittiğini, ancak operasyon sonrası konuşmakta zorluk çektiğini belirtti.



"HEDEFİMİN YÜZDE 44'ÜNE ULAŞTIM"



Vücudunun tamamı siyah dövmelerle kaplı olan Anthony'nin derisinin altına sayısız implant yerleştirildi ancak genç adam henüz varmak istediği noktanın yarısına bile gelmediğini iddia ediyor.

'Hedefimin yüzde 44'üne ulaştım' diyen adam önümüzdeki günlerde bir dizi operasyon daha geçirmeyi planlıyor.



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Anthony, yeni görüntüsünün kendine olan güvenini artırdığını iddia etse de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar insanları dehşete düşürdü.

Kullanıcılardan biri adamın yaptıklarından pişman olacağına yüzde yüz emin olduğunu belirtti.



Başka bir kullanıcı, "Yaptıkların uzuvlarını kaybetme talihsizliğini yaşayan insanlara bariz bir saygısızlık." ifadelerini kullandı.

Çoğu kişi adamın yeni görüntüsünün 'rahatsız edici 'olduğunu vurgulasa da Anthony gördüğü ilgiden memnun ve konuştuğu her gazeteye bunun kendisi için 'büyük bir tutku' olduğunu belirtiyor.